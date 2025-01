Jennifer López conserva anillo de compromiso pese al divorcio de Ben Affleck

El fantástico anillo de compromiso está valorado en más de cinco millones de dólares. Se trata de un aro de diamante verde flanqueado por un par de diamantes blancos con forma trapezoidal a juego. Affleck seleccionó la piedra preciosa verde porque es el color favorito de la cantante.

Page Six destacó que en 2022, Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, dijo en una entrevista que concedió al portal que la pieza no es común por lo que aumenta el valor.

"Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y eclipsaría el valor de su anillo de compromiso anterior. Valoraría el anillo mucho más de 5 millones de dólares y podría valer más de 10 millones de dólares”, aseveró.

Tras confirmarse la separación, una fuente cercana a JLo dijo a la revista OK que la Diva del Bronx no pretendía regresar la joya, pues se trató de un regalo.

"Fue un regalo. El hecho de que la relación no haya funcionado no significa que ella tenga que devolverlo. Jennifer no se siente culpable por conservarlo y, claramente, a Ben no le importa. ¡Ya lo ha hecho dos veces! ¡No es como si no supiera en qué se estaba metiendo!", comentó.

Divorcio

El proceso de divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck llegó a su fin, casi 20 semanas después de que la actriz introdujera la demanda para disolver el matrimonio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. La información fue confirmada por la revista People que tuvo acceso a los documentos.

López puso fin a los rumores sobre la crisis entre las parte el 20 de agosto de 2024, cuando, tras meses de especulaciones, solicitó el divorcio de Affleck estableciendo el 26 de abril como fecha de separación y alegando que el motivo fue por diferencias irreconciliables.

Los famosos contrajeron nupcias en una ceremonia íntima en Las Vegas, en julio de 2022. Un mes después, el 20 de agosto, celebraron una recepción más grande en Georgia, a la que asistieron amigos y familiares.