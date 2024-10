Jennifer López habla por primera vez sobre su separación de Ben Affleck

La artista de 55 años señaló que su proyecto This Is Me... Now representó un momento trascendental en su vida.

“Con This Is Me... Now. me sentí como si, ¡wow!, llegué hasta aquí. Estoy bien. Ya hice todo el trabajo y miren dónde estoy... y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, dijo en la entrevista.

JLo explicó que quizá una de las circunstancias que más le afectó fue el tener que cancelar su gira, pues sentía que defraudaba a sus fanáticos. Sin embargo, fue una acción necesaria para conectar con lo que estaba viviendo, dedicar tiempo a su familia, y crecer personalmente.

“Me sentí devastada por decepcionar a la gente,pero necesitaba estar con mis niños y conmigo misma, y realmente excavar en las cosas que estaban pasando en mi vida. Y me alegro de haberlo hecho, porque fue una época muy difícil para mí. Probablemente la más dura, pero también fue bueno porque pude hacer todo ese trabajo en mí misma".

Amor propio

La Diva del Bronx destacó que le tomó tres décadas entender que no necesita de una pareja para sentirse feliz y completa. Ahora entiende que ella es suficiente para brindarse el amor que creía necesitar de otros.

"Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así. Me tomó 30 años darme cuenta. Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien".

Asimismo, López aseveró que ya no tiene estándares porque no está interesada en buscar un nuevo romance.

"Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, en estas situaciones difíciles, me hace pensar: ¿Qué puedo hacer cuando estoy volando sola? ¿Qué pasa si solo soy libre?”, reflexionó.

En este sentido, la protagonista de Hustlers agregó que si bien ha sido un proceso duro el sentirse sola, también ha sido una oportunidad para crecer.

"Se siente solitario, desconocido, aterrador. Se siente triste. Te sientes desesperada. Pero cuando te detienes y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como darse cuenta de que en realidad soy capaz de encontrar alegría y felicidad por mí misma,” dijo durante la conversación.

"Eso no significa que no me haya dejado casi fuera de combate. Casi lo hizo. Pero ahora, mirándolo con otra perspectiva, pienso: ‘Mierda, eso es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Lamento que haya tardado tanto en entenderlo. Lamento que tuvieras que golpearme tantas veces. Debería haber aprendido dos o tres veces atrás. Ahora lo entiendo’".