La producción se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+, coincidiendo con la celebración del Día de Acción de Gracias.

El espectáculo reúne las presentaciones grabadas en marzo de 2026 durante su residencia de 12 fechas en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, trazando un recorrido por su trayectoria desde sus inicios en el Bronx hasta su consolidación global.

Fechas de emisión, detalles del show y valor familiar

El concierto promete ser un evento clave de la programación festiva, combinando los éxitos de su carrera musical con elementos visuales de gran formato.

Durante el preestreno del material, la artista lució un atuendo de Dolce & Gabbana acompañado por un collar de diamantes de 186 quilates, compartiendo además su emotiva reacción ante el resultado del proyecto junto a su entorno más cercano.

"Sinceramente, se me llenan los ojos de lágrimas. La festividad de Acción de Gracias es fundamental por la unión familiar, un pilar que ha sido clave en mi carrera", expresó Jennifer López sobre el estreno de la producción.

Acompañada en el rodaje por sus hijos, la intérprete busca ofrecer un homenaje a sus seguidores en una fecha donde la audiencia estadounidense suele congregarse en familia ante la televisión.