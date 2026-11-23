La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando asistieron al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026

MIAMI.- Miley Cyrus y el músico Maxx Morando han contraído matrimonio en una ceremonia privada celebrada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California.

Un día después del enlace, la intérprete estadounidense de 33 años confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó las primeras fotografías oficiales de la boda junto al mensaje “M + M 21.11.26”, en referencia a sus iniciales y a la fecha de la unión.

El intercambio de votos tuvo lugar junto a una piscina y bajo un arco floral en tonos blancos, reuniendo a familiares y allegados de la pareja.

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Detalles del vestuario

Para la ocasión, la ganadora del Grammy lució un vestido de seda de manga larga diseñado por Anthony Vaccarello para la firma Saint Laurent, complementado con zapatos de tacón a juego. Por su parte, Morando, de 28 años, vistió un esmoquin de la misma casa de moda francesa con chaqueta de un solo botón.

“Fue una ceremonia preciosa. Miley estaba emocionada y no paró de sonreír entre lágrimas; estaba muy feliz de casarse con Maxx”, reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Entre los asistentes figuraron los padres de la artista, Tish y Billy Ray Cyrus, su hermana Noah Cyrus, así como la actriz Elizabeth Hurley —pareja de Billy Ray— y su hijo Damian Hurley.

La celebración marca la consolidación de la relación entre ambos músicos, cuyo vínculo sentimental se hizo público en diciembre de 2021 tras ser vistos juntos durante el especial de televisión Miley's New Year's Eve Party.