You Can See Everything continúa siendo un éxito de taquilla, lo que lo sitúa en una categoría de élite dentro del cine documental. Centrada en la vida de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, antes de su condena a prisión, la película de A24 superó los 100 millones de dólares a nivel mundial este fin de semana, un hito excepcional para cualquier documental.

Tras su estreno el 16 de octubre en Norteamérica, el largometraje de tres horas de duración, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, ha recaudado 93,4 millones de dólares en Estados Unidos durante sus seis fines de semana en cartelera y, más recientemente, ha llegado a mercados internacionales.

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La cinta ha seguido agotando las entradas en sus funciones tras debutar en salas este fin de semana en territorios como Australia, el Reino Unido y Escandinavia, con Sony Pictures a cargo de la distribución en algunos mercados internacionales.

Durante el fin de semana, You Can See Everything se convirtió en el primer documental en llegar al millón de visualizaciones en Letterboxd. Con ello se integra como la decimonovena película de 2026 en formar parte del "Club del Millón de Visualizaciones" y, con una media de 4,61 en la plataforma, es la segunda mejor valorada en alcanzar esta cifra, solo detrás de 12 Angry Men, con 4,63.

You Can See Everything es también la película mejor puntuada de 2026 y el segundo documental mejor valorado de la historia en el portal, únicamente superado por Stop Making Sense.

Entre los logros comerciales de You Can See Everything figura un estreno de 15,6 millones de dólares en su primer fin de semana, el segundo mejor debut en Estados Unidos para un documental no musical, solo por detrás de Fahrenheit 9/11, de 2004.

El documental sobre Holmes logró igualmente el estreno más taquillero en Estados Unidos en menos de 1000 salas desde Borat, de 2006, y fue el primer documental en liderar la taquilla estadounidense en el número 1 durante su tercer fin de semana.

En plena temporada de premios, You Can See Everything despunta como una de las grandes aspirantes al Oscar. Angie Han, crítica de The Hollywood Reporter, calificó la obra como "inteligente, divertida y llena de sorpresas", mientras que en Rotten Tomatoes reúne una valoración de 97 entre los críticos.