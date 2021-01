Jennifer López: "Nunca me he puesto bótox"

"¡Es que mi cara es así! Por enésima vez… nunca me he puesto bótox ni infiltraciones ni me he operado. Solo quiero dejarlo claro", aseguró Jennifer López.

Esta polémica surgió cuando la intérprete de On The Floor publicó un video que grabó a finales del año pasado en el que mostraba cómo funcionan algunos de sus nuevos productos de belleza de su línea JLo Beauty. En el mismo, López explicó las bondades de la máscara facial de su marca.

"Es la primera vez que publico este video completo de cuando probé por primera vez la máscara ilimitada. Alerta de spoiler...", escribió la artistas en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Pero el impresionante rostro de la cantante generó dudas en algunos cibernautas que acudieron a la red social para cuestionar su físico.

"Pero puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o tratas de expresarte... definitivamente tienes bótox. Y toneladas de ello, todo está bien. Solo lo digo", comentó un usuario.

Tras los comentario, JLo aseveró que nunca se ha aplicado dicho producto.