Jennifer López reacciona a acusaciones sobre su cuarentena

jloarodgym.jpg Imagen divulgada en la web y redes sociales en la que se ve a Jennifer López y a Alex Rodríguez saliendo de un gimnasio en Miami, en plena cuarentena. New York Post

¿Qué hizo Jennifer López? Publicar una foto en la que se le ve luciendo una sexy y elegante bata de dormir mientras está acostada en una cama, sugiriendo quizás que no ha salido de su hogar. Sugiriendo...

jloquarantineday18.jpg Así respondió Jennifer López ante la polémica. CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM

¿Faltó la diva del Bronx al confinamiento? ¿No ha salido de su casa? ¿Si es así de dónde salieron esas fotos en las que se le observa saliendo de un gimnasio con su novio y en la que también se ve a un hombre con tapabocas? ¡Que sea el público el que saque sus propias conclusiones.

El miércoles de esta semana se conoció que la cadena de yoga respaldada por JLo, SARVA, lanzará un programa de desarrollo de inmunidad de 14 días en 25 países como Alemania, Francia, China y Estados Unidos.

Jennifer Lopez.jpg Jennifer Lopez llega a la ceremonia de los Premios Spirit del Cine Independiente el sábado ocho de febrero del 2020 en Santa Mónica, California. AP/Jordan Strauss/Invision

JLo es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista estadounidense de origen puertorriqueño.

Su interés para llegar a la fama surgió de tener un papel secundario en la película My Little Girl. En 1991, obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

Jennifer López también protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica Anaconda (1997). Al año siguiente, con la película Out of Sight (1998), logró cobrar dos millones de dólares3 y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera.

En 1999, JLo debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional.