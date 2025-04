Jennifer López reacciona a declaraciones de Ben Affleck sobre el divorcio

"JLo admira a Ben por expresarse con tanta honestidad en el artículo", dijo un informante.

Sin embargo, aclaró que la cantante y actriz tiene una visión distinta sobre el proceso que ambos transitaron. "Ella tiene una perspectiva diferente de cómo terminaron las cosas. Una parte suya todavía cree que él no se esforzó lo suficiente para que funcionara.

"Jen realmente se metió en la relación con todo su corazón y le dolió que no pudieran encontrar la forma de seguir juntos", agregó.

Asimismo, el insider señaló que López y Affleck continúan en comunicación.

"Se comunican constantemente y continúan apoyándose mutuamente en sus proyectos. Ella está agradecida de que la amistad siga vigente. Ninguno puede imaginar un tiempo sin hablarse. Se aman, y eso nunca se acabará", aseveró.

Declaraciones de Affleck

Fue a través de una entrevista que concedió a la revista GQ que el actor y productor alegó que la razón de la ruptura está lejos de ser la que la opinión pública supuso.

En 2024, cuando la crisis matrimonial de la pareja acaparó los titulares, se especuló que la personalidad de Affleck no se adaptó a la atención que recibía su entonces esposa.

Sin embargo, el actor explica que si bien es una persona reservada, esto no fue la causa de que la llama del romance se desvaneciera.

"Mi temperamento es un poco más reservado y privado que el de ella. Como sucede en las relaciones, no siempre tienes la misma actitud sobre estas cosas. ¿Cómo puedes reconciliar eso? Porque yo amo y apoyo a esta persona, yo creo en ella, es maravillosa, quiero que la gente vea eso", comentó.

El intérprete también explicó que pese a las diferencias, siente un profundo respeto por su exesposa.

"No fue la causa de una gran fractura. (Ella) es alguien por quien siento mucho respeto", alegó.

Asimismo, resaltó que la sociedad está acostumbrada a que en una separación debe existir un gran drama, pero en su caso no fue así. "Hay una tendencia de mirar las separaciones y querer identificar las causas de raíz o algo así. Pero honestamente la verdad es más cotidiana que lo que la gente creería. No hay escándalo, no hay telenovela, no hay intriga", aseguró.