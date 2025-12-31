miércoles 31  de  diciembre 2025
Jennifer López responde a críticas sobre su vestuario en nuevo video viral

La cantante y actriz defendió su gusto por la moda durante su nueva residencia en Las Vegas Up All Night

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.&nbsp;

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Lopez está dejando las críticas en el 2025. Durante el concierto inaugural de su residencia en Las Vegas, Jennifer Lopez: Up All Night Live, el 30 de diciembre, la cantante de Let's Get Loud habló sobre algunos de los comentarios negativos que recibe en internet.

“Gracias a Dios llevo mucho tiempo haciendo esto. Puedo ignorar gran parte de ello. En realidad no significa nada. Se lo digo a mis hijos todo el tiempo”, dijo López al público, según se ve en un video de TikTok.

Aseguró que a veces los comentarios la hacen reír, antes de hacer referencia a las críticas que ha recibido por sus atuendos.

"¿Por qué siempre se viste así? ¿Por qué no se viste acorde a su edad? ¿Por qué siempre anda desnuda?", y yo respondí: "Si tuvieras este trasero, tú también andarías desnuda", dijo mientras daba la espalda al público para mostrarles la parte de atrás de un minivestido de lentejuelas con flecos, que luego cubrió con una falda de plumas.

Residencia

La nueva residencia de López es la primera desde su exitosa residencia anterior, Jennifer Lopez: All I Have en el Planet Hollywood Resort & Casino, qLa icono del pop y actriz defendió su gusto por la moda sexy durante su espectáculo "Up All Night" en Las Vegas.ue se llevó a cabo de 2016 a 2018 con 120 espectáculos que recaudaron más de 100 millones de dólares.

Up All Night ofrecerá tres funciones más del 31 de diciembre al 3 de enero e incluirá ocho espectáculos adicionales en marzo de 2026 en The Colosseum del Caesars Palace.

En medio de su apretada agenda, la artista dedicó tiempo de calidad a sus seres queridos durante la Navidad. Durante las fiestas, López lució pijamas a juego con su familia, además de un vestido festivo con un estilo de los años 90 que dejaba al descubierto su escote.

