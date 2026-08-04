martes 4  de  agosto 2026
GASTRONOMÍA

Xcaret celebra su tercer festival gastronómico Apapaxoa

Gastronomía, arte, música y responsabilidad social bajo el nombre apapaxoa, que proviene de la lengua autóctona náhuatl y significa abrazar con el alma

Akis Neocleous, director ejecutivo de Hoteles Xcaret.

Akis Neocleous, director ejecutivo de Hoteles Xcaret.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Mariachi Juvenil 2000.

Mariachi Juvenil 2000.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Postres del chef Bachour.

Postres del chef Bachour.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
El chef repostero Antonio Bachour.

El chef repostero Antonio Bachour.

Cortesía/Bachour
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Con el objetivo celebrar la identidad cultural de México a través de la gastronomía, el arte y las tradiciones, el Apapaxoa Festival GastroCultural tiene lugar este año del 18 al 23 de septiembre, en las inmediaciones del complejo turístico Xcaret en la Riviera Maya, peninsula de Yucatán.

Durante seis días, prestigiosos chefs mexicanos e internacionales, expertos en vino, famosos cocteleros, artesanos y músicos conformarán una atractiva oferta cultural en torno al tema del festival este año ‘Los Colores de México’ para contar historias sobre ingredientes, territorios y tradiciones culinarias del país.

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De hecho, habrá cenas de autor, degustaciones de vino y destilados mexicanos, talleres culinarios, conferencias y actividades artísticas, así como un recital del cantante mexicano Emmanuel el 23 de septiembre.

“Con tan buenos chefs y tanta pasión culinaria y cultural que tenemos en Xcaret me pregunté por qué no hacemos algo más con esto, como juntar amigos célebres chefs y pasar unos días aquí”, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS Akis Neocleous, director ejecutivo de Hoteles Xcaret.

A esta idea inicial, Neocleous, que es oriundo de Chipre, sumó el arte, la música, la moda e incluso el carácter de responsabilidad social bajo el nombre apapaxoa, que proviene de la lengua autóctona náhuatl y significa abrazar con el alma.

“Iniciamos tímidamente en el 2024. Pensamos que por ser el primer año el festival iba a estar más o menos exitoso. Pues fue un gran éxito”, recordó el director ejecutivo que encontró en México el nicho que le ayudó a fomentar su carrera hotelera.

Luego, “la segunda edición se duplicó el tamaño del festival y el éxito. Y ahora con la tercera vamos duplicando la anterior. Un gran festival gastrocultural”, subrayó.

En efecto, el festival cuenta con 32 chefs invitados, entre los que destaca Antonio Bachour, quien ha sido galardonado como el mejor pastelero del mundo en múltiples ocasiones y es propietario de exitosos restaurantes y pastelerías de alta cocina, destacando su restaurante y pastelería Bachour en Coral Gables.

A la pregunta qué hace un buen chef, Bachour contestó sin vacilación “su pasión, su creatividad y sus ganas de hacer algo nuevo cada día”.

Ciertamente, el éxito de Bachour es tal que sus postres figuran en el servicio a bordo de Qatar Airways, Business y First Class, la mejor aerolínea del mundo según el prestigioso organismo internacional de aviación Skytrax.

Xcaret es un complejo turístico integral en la Riviera Maya que combina hoteles, parques de aventura, buena gastronomía, transporte y actividades culturales.

Consulte el portal apapaxoa.com para más información.

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