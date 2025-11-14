Jesse Eisenberg y Justice Smith revelan la magia de "Now You See Me, Now You Don´t"

Now You See Me, Now You Don´t presenta un grupo de nuevos magos que se unen al cuarteto original de las entregas anteriores.

MIAMI.- Este 14 de noviembre se estrena en cartelera Now You See Me, Now You Don´t, la tercera entrega de la exitosa franquicia de heist movies protagonizada por ilusionistas antisistema creada por Ed Solomon, Boaz Yakin y Edward Ricourt.

En este nuevo episodio, Ruben Fleischer toma la batuta de la dirección para reunir a los entrañables Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merrit McKinney (Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher) y Jack Wilder (Dave Franco) integrándolos a un nuevo equipo de magos urbanos liderado por Bosco (Dominic Sessa), Charlie (Justice Smith) y June (Ariana Greenblatt) para hacer uno de los robos más espectaculares de sus carreras: arrebatarle a la terrible Veronika Vanderberg (Rosamund Pike) el diamante más grande del mundo.

Siguiendo la estela de sus predecesoras Now You See Me, Now You Don´t brilla por sus alucinantes secuencias de acción, vueltas de tuerca enrevesadas donde la realidad y la fantasía se confunden y un cast de primera.

Diario las Américas conversó con Jesse Eisenberg y Justice Smith, los protagonistas de Now You See Me, Now You Don´t, quienes comentaron qué los atrajo de este proyecto, la evolución que sus personajes atraviesan durante el desarrollo de la historia, las complejidades técnicas y actorales de rodar planos secuencias, los accidentes que ocurrieron en el set y muchas cosas más.