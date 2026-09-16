miércoles 16  de  septiembre 2026
MÚSICA

Jesse Huerta toma una pausa de Jesse & Joy para priorizar su salud mental y familia

El anuncio de Jesse llega en medio de la gira Despecho Tour, que recorre desde agosto Norteamérica y Latinoamérica

El dúo Jesse & Joy durante su concierto en Caracas, Venezuela, el sábado 9 de noviembre de 2024.&nbsp;

El dúo Jesse & Joy durante su concierto en Caracas, Venezuela, el sábado 9 de noviembre de 2024. 

Cortesía/Thiene Producer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El cantante mexicano Jesse Huerta, integrante del dueto Jesse & Joy, anunció que tomará un tiempo indefinido lejos de la música. En un comunicado expuesto en redes sociales, el intérprete aseveró que la decisión responde a una necesidad de priorizar a su familia así como su salud y bienestar.

"A nuestra familia de Jesse & Joy", inicia la misiva. "Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito".

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En el comunicado, Huerta señaló que tomar esta decisión no ha sido fácil, puesto que su vida por años ha girado en torno a la música.

"No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos".

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Asimismo, señaló que el dúo que conforma junto a su hermana Joy Huerta ha sido una parte indispensable de su vida.

"Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente. A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta", concluyó.

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Gira

El anuncio de Jesse llega en medio de la gira Despecho Tour, que recorre desde agosto Norteamérica y Latinoamérica.

Sin embargo, en un comunicado aparte, Huerta informó que seguirá presente en cada compromiso que el dúo tiene programado hasta el 5 de diciembre.

"Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón".

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