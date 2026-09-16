Jesse Huerta toma una pausa de Jesse & Joy para priorizar su salud mental y familia

El dúo Jesse & Joy durante su concierto en Caracas, Venezuela, el sábado 9 de noviembre de 2024.

MIAMI.- El cantante mexicano Jesse Huerta , integrante del dueto Jesse & Joy , anunció que tomará un tiempo indefinido lejos de la música. En un comunicado expuesto en redes sociales, el intérprete aseveró que la decisión responde a una necesidad de priorizar a su familia así como su salud y bienestar.

"A nuestra familia de Jesse & Joy", inicia la misiva. "Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito".

En el comunicado, Huerta señaló que tomar esta decisión no ha sido fácil, puesto que su vida por años ha girado en torno a la música.

"No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos".

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Asimismo, señaló que el dúo que conforma junto a su hermana Joy Huerta ha sido una parte indispensable de su vida.

"Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente. A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta", concluyó.

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Gira

El anuncio de Jesse llega en medio de la gira Despecho Tour, que recorre desde agosto Norteamérica y Latinoamérica.

Sin embargo, en un comunicado aparte, Huerta informó que seguirá presente en cada compromiso que el dúo tiene programado hasta el 5 de diciembre.

"Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón".