Maluma presenta en redes sociales a su segundo hijo Orión

MIAMI.- Maluma y Susana Gómez le han dado la bienvenida a su segundo hijo, un varón que lleva por nombre Orión. La noticia fue compartida por el intérprete colombiano en Instagram, donde publicó una tierna fotografía en blanco y negro junto a su pareja y el bebé.

En la imagen, publicada la tarde del martes 15 de septiembre, se aprecia a Gómez en una camilla de hospital apoyando su frente sobre la de Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del cantante, quien carga un vestuario quirúrgico y sostiene al bebé en sus brazos. "Orión Londoño Gómez", escribió el artista junto a un emoji de corazón azul.

Asimismo, el cantante de Borró Cassette señaló que el niño nació el 14 de septiembre.

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Nombre

En una entrevista que ofreció a Billboard hace cuatro meses, Maluma reveló el género del pequeño. Sin embargo, en ese momento aclaró que el nombre aún no lo habían escogido.

“Es un niño. Todavía estamos pensando en el nombre. Tenemos muchas opciones”, dijo a Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista.

Ahora se sabe que el nuevo integrante de la familia lleva un nombre con significado pues está vinculado a la mitología griega y también a la astronomía.

Sobre los relatos de la Antigua Grecia, Orión es cazador en la Odisea de Homero; mientras que en la segunda, se trata de una constelación conformada por tres estrellas alineadas (Mintaka, Alnilam y Alnitak) y que se puede ver desde casi cualquier lugar del planeta debido a que se ubica en el ecuador celeste.

Emoción

En aquella entrevista, el artista urbano señaló que saber que vendría un niño al mundo fue una emoción diferente a la que sintió con su primogénita Paris. “Con este bebé, y más sabiendo que es niño, yo ando en una felicidad y un gozo que es muy diferente al primer embarazo”.

Juan Luis agregó que para su familia es importante tener un hijo varón.

“Esto es muy ancestral, pero mi abuelo y papá están matados porque el apellido va a seguir viviendo en la familia. Para mi abuelo eso es súper importante… Para mi la familia es muy importante, y si el abuelo está feliz, eso hace que todo el círculo funcione”.