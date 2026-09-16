miércoles 16  de  septiembre 2026
REALEZA

Meghan Markle celebra cumpleaños del príncipe Harry con fotos familiares inéditas

La divulgación del video coincide con el proceso de asentamiento de la familia Sussex en Reino Unido tras su mudanza a finales de agosto

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

AFP/Tolga Akmen
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Con motivo del cumpleaños número 42 del príncipe Harry, Meghan Markle compartió una felicitación a través de un video compuesto por nueve fotografías y secuencias inéditas de la vida privada de la pareja y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La publicación, acompañada por la frase "Simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor" y musicalizada con el clásico de Tina Turner, marca el primer aniversario del duque de Sussex viviendo nuevamente en territorio británico desde su renuncia a las funciones reales en 2020.

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El montaje audiovisual se centra en la faceta paternal de Harry, mostrándolo en actividades al aire libre como la pesca, la práctica de tiro con arco junto a Archie, paseos por áreas boscosas y jornadas de esquí con Lilibet, manteniendo el rostro de los menores fuera de plano para preservar su privacidad.

Retorno a Reino Unido

La divulgación del video coincide con el proceso de asentamiento de la familia Sussex en Reino Unido tras su mudanza a finales de agosto por compromisos profesionales de la duquesa, conservando paralelamente sus residencias en Estados Unidos y Portugal.

El festejo se produce además poco después de confirmarse que Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, fueron reubicados en un nuevo centro escolar por recomendaciones de su equipo de seguridad para optimizar los trayectos diarios, medida que sus voceros oficiales calificaron como una decisión puramente logística y preventiva.

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