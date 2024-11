Jesse & Joy regalan a Caracas una serenata bajo la lluvia

No obstante, los fanáticos, ávidos por escuchar en vivo su música, se mantuvieron en el lugar, algunos bajo los escasos espacios techados, mientras que otros prefirieron soportar el rocío para no perder los lugares que habían logrado conseguir al llegar temprano.

La cita iniciaba a las 8:00 p.m., el sábado 9 de noviembre, y el solista Giral y la banda de rock femenino Meganova eran los encargados de abrir el concierto. Sin embargo, la lluvia ocasionó que la salida de los músicos se retrasara también, logrando salir a escena aproximadamente a las 10 de la noche.

Las presentaciones se extendieron hasta alrededor de las 11:00 p.m., y en todo ese tiempo, el diluvio nunca paró.

A las 11:30 p.m. los animadores de la velada anunciaron que Jesse & Joy ya se encontraban en los camerinos del recinto, preparándose para salir a cautivar a sus fanáticos con sus canciones; al tiempo que el equipo técnico preparaban los instrumentos musicales y limpiaban el agua del escenario.

"Aunque estamos en su tierra, nos sentimos en casa"

La ansiedad de los asistentes crecía con el pasar de los minutos.

Tras una prolongada pausa, un DJ, que recibía desde tempranas horas a los asistentes, comenzó a amenizar el momento con música de la agrupación mexicana, lo que ocasionó que el público aplaudiera y pidiera a gritos que los artistas salieran para poner fin a la espera.

Pero no fue sino hasta las 12:15 de la medianoche que los hermanos Jesse y Joy Huerta se reunieron con el público venezolano, abriendo con los temas Si te vas, Esto es lo que soy y Lo que nos faltó decir.

"Buenas noches, Caracas", dijo con entusiasmo Jesse, al tiempo que el público respondía con fascinación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thiene Producer (@thieneproducer)

Tras las primeras interpretaciones, Joy, con voz entrecortada, manifestó la felicidad que ambos sentían por encontrarse con el público venezolano: "Tenemos 20 años soñando con este momento".

"Estamos felices de esta noche poder verlos de cerca, encontrarnos, poder compartir un ratito. Les agradecemos, no saben cuánto, que hayan decidido pasar esta noche con nosotros. Se los agradecemos en el alma porque nosotros vivimos de hacer música, y ustedes nos permiten hacer ese sueño", comentó Joy.

"Con todo y la lluvia", agregó Jesse.

La intérprete de 38 años aseveró que el recibimiento los hizo sentir como en casa, pese a que era la primera vez que se presentaban en Venezuela.

"No podríamos estar más felices de estar con ustedes esta noche. Queremos que sepan... Ay no sé, estoy muy emocionada de estar aquí- dijo con voz entrecortada mientras el público la aupaba a continuar-... Quiero que sepan que aunque estamos en su tierra, nos sentimos en casa; y ustedes están en su casa por las siguientes horas".

Jesse &Joy El dúo Jesse & Joy durante su concierto en Caracas, Venezuela, el sábado 9 de noviembre. Cortesía/Thiene Producer

"Para nosotros es una noche muy especial"

Agregó que su espectáculo es un lugar en el que todos pueden sentirse orgullosos de quiénes son, alentando a cantar a todo pulmón sus canciones, bien sea para sentirse enamorado o para sacar el despecho que estuvieran sintiendo.

"Por el ratito que estén compartiendo con nosotros, sepan que cada escenario que pisamos Jesse y yo, es un espacio de comunión, de buena onda, muy familiar. Quien sea de ustedes que venga sola o solo, voltee al lado: no están solos porque esta es una gran familia que han hecho a lo largo de estos años. Es un espacio en el que no importa el mes del año, no importa el día del año, nosotros celebramos con mucho orgullo quiénes somos porque estamos muy orgullosos de quiénes somos, porque este espacio es libre de ser. Aquí pueden reír, cantar, llorar, bailar, pueden curarse las penas con nosotros, pueden enamorarse si es a lo que vinieron; pero también pueden sacar el despecho y están en el lugar correcto para hacerlo".

"Queremos que esta sea la mejor noche de sus vidas. Para nosotros es una noche muy especial. Somos Jesse & Joy y esto dice así", concluyó para iniciar la interpretación de la canción Chocolate.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karolay Bolívar (@karolaypao)

Aunque el pronóstico de lluvia anunciaba que la misma se mantendría hasta el amanecer, la velada continuó sin lluvia.

El dúo hizo un repaso por algunos de sus más grandes éxitos como La de la mala suerte, Me quiero enamorar, Dueles, Me soltaste, Llorar, Ya no quiero, entre otros.

El escenario también se vistió de gala mexicana con un grupo de mariachis con quienes interpretaron Quiéreme despacito y Un besito más, una pieza dedicada a su padre.

Entre confeti de colores y pelotas lanzadas al público, los cantantes y compositores cerraron el espectáculo con Ecos de amor, Corre y Espacio Sideral, sencillo con el que saltaron a la fama y que fue estrenado el el 26 de junio de 2006.

"Gracias por esta noche, Dios los bendiga", dijo Jesse.