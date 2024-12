Jessica Carrillo: "La Navidad es mi época favorita"

“Este emprendimiento familiar surge a raíz de una necesidad. Dicen que cuando tenemos una necesidad nos vienen ideas maravillosas a la mente. Y así fue cómo surgió Nutrigenius+, porque somos consumidores de proteína, hacemos ejercicios y tratamos de mantenernos lo más saludades posibles en todos los sentidos, en lo que comemos, en lo que hacemos”, expuso Jessica Carrillo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Entonces, estaba buscando una proteína ideal, porque todas me caían pesadas, me inflamaban el estómago o el sabor no me gustaba. Este es un problema que tenemos la mayoría de las mujeres. Entonces a raíz de eso, mi esposo, que es health coach, junto con una nutrióloga en México, dimos con esta combinación perfecta que tiene 24 gramos de proteína, pero además tiene probióticos, enzimas digestivas, vitaminas y minerales, que dan ese empuje extra para que te caiga bien. Es como una comida completa”, detalló.

Contar con el respaldo de su esposo ha sido esencial para la presentadora. Jessica y Raúl se casaron hace casi dos décadas y son padres del pequeño Matías, de 4 años.

“Debo de admitir que mi esposo es la mente detrás. Él se ha encargado de la proteína, del diseño, de todo. Obviamente, conmigo al lado diciéndole esto sí o esto no. Hemos estado involucrados desde el primer día en que comenzamos este proyecto hasta el final, inclusive ahora con cada una de las pruebas, si nos gustaba el sabor, la consistencia. Ha sido muy bonito poder compartir este emprendimiento ahora empresarial con mi esposo, porque siempre hemos sido un equipo como familia. Y ahora en este ámbito también”, dijo.

“Ha sido una experiencia muy bonita el estar casada con una persona que te apoya, que está siempre contigo en los proyectos. Entonces este es un nuevo reto para nosotros, porque si bien hemos llevado media vida juntos, no habíamos tenido nunca que trabajar mano a mano. Así que también ha sido un reto, pero me encanta esta faceta que tenemos como familia, porque hasta Matías está involucrado. Queremos darle esa esa lección de vida de que trabajando juntos, en familia y arduamente se puede conseguir lo que sea”, añadió.

Sobre cómo Matías participa en el proyecto, que tardó casi año en concretarse, comentó:

“Matías nos ha ayudado en casa, porque todo lo estamos haciendo nosotros, nos estamos encargando de los envíos y de cada detalle. Entonces, Matías nos ayuda a ordenar las cajas que tenemos para enviar la proteína. Hay que armarlas y nos ayuda a armarlas, y a poner adentro la proteína y los sobrecitos para que prueben de otro sabor”.

“Estuvimos con esto casi un año desde que comenzamos con las pláticas, y encontrar el laboratorio certificado por la FDA, es hecha en Miami. Entonces cumple con todos los parámetros, porque es una proteína de calidad”.

Asimismo, resaltó la versatilidad de la proteína en polvo, el primer producto de una línea que se proponen expandir el próximo año.

“Lo que hace a Nutrigenius+ diferente de las otras es que es más que una proteína. Es como una comida para quienes desean bajar de peso o para quienes han bajado tan rápido que han perdido masa muscular. Entonces la proteína es alimento para el músculo. La puedes tomar en la mañana o la noche. Pero también la puedes hacer panquecas o mezclarla con yogurt griego. Hay muchas maneras de utilizarla, porque si bien es una proteína que mayormente se consume en batidos o licuados, también se puede preparar de otras formas, que no puedes hacer eso con todas”, indicó.

“Es nuestra primera joya empresarial, así que hemos puesto alma, mente, corazón y todos los ahorros en ello. Para el 2025, queremos agregar productos, ya sea colágeno, que es en lo que estamos trabajando. Además, queratina, que es un polvo que se utiliza para el ejercicio, pero que también sirve mucho para el sistema inmunológico”, añadió.

Navidad en familia

Luego de haber vivido recientemente en su natal México, En el hogar de Jessica Carrillo y Raúl Ángeles se conservan las tradiciones mexicanas, y la época navideña es idónea para mostrarlas a su retoño.

“Afortunadamente, estos últimos tres años los pasamos en México. Allá es otra vibra, es otra emoción la que se vive. Y este es el primer año que vamos a pasar Navidad juntos en familia acá en Miami. Entonces, ahora que él ya tiene más noción de lo que es la Navidad, de lo que significa el nacimiento de Jesús y de las tradiciones, voy a hacer posaditas, que es algo súper tradicional en México, que me encanta, es mi época favorita”, anticipó.

“Junto con otros amiguitos, voy a hacerles posaditas, que es una reunión pequeña con los niños. Voy a hacerles una piñata para que disfruten los cánticos, los villancicos como El burrito sabanero, Los peces en el río, que me transportan a mi niñez y quiero que él también viva eso”, agregó.

Las posadas es una tradición navideña que se celebra en México del 16 al 24 de diciembre, que representan el viaje de María y José en busca de posada (abrigo) antes del nacimiento de Jesús.

Para la presentadora, la principal enseñanza de la Navidad no es el consumismo que acompaña estas fechas, sino el amor que debe estar siempre presente en la familia.

“Nosotros somos muy básicos y sencillos. Apenas ahora que Matías está en nuestra vida es que hemos empezado a regalarnos en Navidad, nos regalamos amor, cariño. Y nos regalamos en el día del cumpleaños. Pero ahora que Matías está en escena, le preguntamos que le vas a pedir al niño Dios, y pidió solo un regalo. Así que no necesita más y tampoco soy de empujar para que pida más regalos. El año pasado pidió una bicicleta, este año está un poco indeciso. Nosotros le regalamos algo que sea significativo. Este año le hice una foto con un marco para poner en su recamara (habitación). Le encanta jugar con plastilinas y hacer helados, entonces le compré una maquinita que hace helados con plastilina. Y para nosotros, nada. Ya pasamos al segundo plano”, reveló, entre risas.