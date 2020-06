¿J.J. Abrams dirigirá película de Superman con Henry Cavill?

El periodista John Campea reveló que J.J. Abrams firmó para dirigir una nueva película de Superman para DC. Según la información publicada por Inside the Magic, el proyecto no se ha anunciado oficialmente para darle a Abrams cierta flexibilidad y control. Sin embargo, todo apunta a que no se tratará de una secuela directa de El hombre de acero, ya que fuentes vinculadas a Warner Bros. señalan que el estudio no está interesado en continuar la saga por el momento.