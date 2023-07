Joan Didion es recordada en Miami con muestra visual

Y esa es la premisa de la muestra Joan Didion: What She Means, en el Pérez Art Museum Miami. La misma fue organizada por el Hammer Museum de Los Ángeles, y curada por Hilton Als (colaboradora de New Yorker), con Connie Butler, curadora en jefe, e Ikechúkwú Onyewuenyi, asistente curatorial del museo Hammer. La presentación del Pérez Art Museum Miami fue organizada por la curadora asistente Maritza Lacayo, y el director del museo, Franklin Sirmans.

Una leyenda que sigue inspirando

Una de las características más notables de la escritura de Didion (Sacramento, California, 1934 - Nueva York, 2021) es su capacidad para combinar lo personal y lo político, lo íntimo y lo público. La introspección y la honestidad son elementos determinantes en su creación. Sus obras, que parten de experiencias muy personales, exploran temas universales como el amor, la pérdida y la identidad. Además de su escritura, Didion es considerada una figura icónica en la cultura literaria. Su estilo personal, caracterizado por su elegancia y su mirada penetrante, la ha convertido en un símbolo de sofisticación y autenticidad. Su influencia se extiende más allá de la literatura, y esta exposición es un ejemplo de ese mágico alcance.

El director del PAMM, Franklin Sirmans, afirmó que Joan Didion está entre “los escritores más importantes de nuestro tiempo”, por lo cual el equipo del museo “está encantado de presentar esta exposición a nuestros visitantes”.

“A través de su escritura, Didion ha moldeado la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. Su trabajo es tan relevante hoy como lo era cuando comenzó a escribir, y estamos emocionados de ofrecer a nuestros visitantes la oportunidad de explorar su vida y obra en profundidad”, añadió Sirmans.

Hilton Als dijo estar emocionada por la oportunidad de compartir esta exhibición con la comunidad de Miami. Como señaló la reconocida curadora, Joan Didion “tenía vínculos profundos con la ciudad, así como con las culturas de la zona y sus alrededores. Era californiana de nacimiento y temperamento, pero viajó mucho por todo Estados Unidos; se interesó y se comprometió a registrar lo que nos hacía diferentes y similares en una nación compartida”.

La muestra combina materiales de archivo y elementos conceptuales, los que conviven con las obras de los artistas. Asimismo, la geografía juega un papel esencial en tanto hay un recorrido por esas zonas que marcaron a Didion, como Sacramento, Berkeley, Nueva York, Hawái, Miami y San Salvador.

Nacida en Sacramento en 1934, Joan Didion se graduó en la Universidad de California, Berkeley, en 1956. Después se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar para Vogue, lo que la llevó a su carrera como periodista y escritora. Didion publicó su primera novela, Run River, en 1963. Las otras novelas de Didion incluyen Play It As It Lays (1970), A Book of Common Prayer (1977), Democracy (1984) y The Last Thing He Wanted (1996).

El primer volumen de ensayos de Didion, Slouching Towards Bethlehem, se publicó en 1968, y el segundo, The White Album, se publicó en 1979. Sus obras de no ficción incluyen Salvador (1983), Miami (1987), After Henry (1992), Political Fictions (2001), Where I Was From (2003), We Tell Ourselves Stories In Order to Live (2006), Blue

Nights (2011), South and West (2017) y Let Me Tell You What I Mean (2021). Su libro de memorias The Year of Magical Thinking ganó el National Book Award de no ficción en 2005.

En 2005, Didion recibió la Medalla de Oro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras en Bellas Letras y Crítica. En 2007, recibió la Medalla a la Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses de la Fundación Nacional del Libro. Una parte de la cita de la Fundación Nacional del Libro decía: "Observadora incisiva de la política y la cultura estadounidenses durante más de cuarenta y cinco años, la combinación distintiva de Didion de prosa sobria y elegante e inteligencia feroz le ha valido a sus libros un lugar en el canon de la literatura estadounidense, así como la admiración de generaciones de escritores y periodistas”. En 2013, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de Humanidades. Ese mismo año ganó el Premio a la Trayectoria del PEN Center USA.