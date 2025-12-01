Joaquín Sabina se retira oficialmente con último concierto en Madrid

El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.

MIAMI.- El cantautor español Joaquín Sabina puso fin a su trayectoria en los grandes escenarios con un concierto celebrado en el Movistar Arena de Madrid . El espectáculo, que agotó las entradas, marcó el cierre de su gira mundial Hola y Adiós, concluyendo así una carrera de más de cinco décadas.

A sus 76 años, el artista calificó esta presentación en la capital española como la última de su vida y por tanto la más importante. La decisión de retirarse de los grandes recintos, anunciada previamente en 2024, se produce tras años de intensas giras y episodios de salud que lo llevaron a replantear su relación con la vida pública, como una caída del escenario en 2020 que requirió intervención quirúrgica.

Adiós lleno gratitud

Sabina, con su característica voz rasgada, interpretó ante 2.000 espectadores temas icónicos de su repertorio que han musicalizado la vida de varias generaciones.

La velada fue una mezcla de poesía urbana, melancolía y humor, dejando patente la huella de la bohemia en su obra.

El concierto contó con la asistencia de numerosas figuras públicas y personalidades del mundo de la cultura, la política y el espectáculo.

El retiro no es absoluto

Aunque el cierre de la gira implica el fin de los grandes conciertos masivos, el cantautor ha sido enfático en aclarar que su despedida no significa un retiro absoluto de la actividad creativa.

Su entorno y sus propias declaraciones indican que el artista continuará vinculado al ámbito artístico, enfocándose en un futuro más tranquilo.

Sus planes ahora incluyen dedicar tiempo a su familia —su esposa, Jimena Coronado, y sus hijas—, a la lectura, la escritura y la pintura.

La obra de Joaquín Sabina, un pilar de la canción de autor hispanoamericana, perdura, y sus seguidores mantienen la esperanza de nuevas publicaciones o colaboraciones en formatos alternativos, aunque el telón de los grandes recintos haya bajado por última vez.