lunes 1  de  diciembre 2025
MÚSICA

Joaquín Sabina se retira oficialmente con último concierto en Madrid

A sus 76 años, el cantautor calificó su presentación en la capital española como el último concierto de su vida, y por tanto, el más importante

El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.

El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.

Europa Press/Ricardo Rubio
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantautor español Joaquín Sabina puso fin a su trayectoria en los grandes escenarios con un concierto celebrado en el Movistar Arena de Madrid. El espectáculo, que agotó las entradas, marcó el cierre de su gira mundial Hola y Adiós, concluyendo así una carrera de más de cinco décadas.

A sus 76 años, el artista calificó esta presentación en la capital española como la última de su vida y por tanto la más importante. La decisión de retirarse de los grandes recintos, anunciada previamente en 2024, se produce tras años de intensas giras y episodios de salud que lo llevaron a replantear su relación con la vida pública, como una caída del escenario en 2020 que requirió intervención quirúrgica.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 22 de abril de 2019, la actriz estadounidense Scarlett Johansson, protagonista de Black Widow, llega al estreno mundial de Avengers: Endgame de Marvel Studios en el Centro de Convenciones de Los Angeles.
POLÉMICA

Scarlett Johansson defiende polémico apoyo a Woody Allen
La artista miamense Kro Vargas presentará su exposición durante la Miami Art Week
ARTES VISUALES

Nail Art se convierte en alta cultura durante la Miami Art Week

Adiós lleno gratitud

Sabina, con su característica voz rasgada, interpretó ante 2.000 espectadores temas icónicos de su repertorio que han musicalizado la vida de varias generaciones.

La velada fue una mezcla de poesía urbana, melancolía y humor, dejando patente la huella de la bohemia en su obra.

El concierto contó con la asistencia de numerosas figuras públicas y personalidades del mundo de la cultura, la política y el espectáculo.

El retiro no es absoluto

Aunque el cierre de la gira implica el fin de los grandes conciertos masivos, el cantautor ha sido enfático en aclarar que su despedida no significa un retiro absoluto de la actividad creativa.

Su entorno y sus propias declaraciones indican que el artista continuará vinculado al ámbito artístico, enfocándose en un futuro más tranquilo.

Sus planes ahora incluyen dedicar tiempo a su familia —su esposa, Jimena Coronado, y sus hijas—, a la lectura, la escritura y la pintura.

La obra de Joaquín Sabina, un pilar de la canción de autor hispanoamericana, perdura, y sus seguidores mantienen la esperanza de nuevas publicaciones o colaboraciones en formatos alternativos, aunque el telón de los grandes recintos haya bajado por última vez.

Temas
Te puede interesar

Cantautor Mori explora la vulnerabilidad desde una mirada contemporánea

William Levy expone cómo ha sido la experiencia de trabajar con su hija

Juan Carlos I comparte video para conmemorar 50º aniversario de llegar al trono

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas