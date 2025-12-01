lunes 1  de  diciembre 2025
Cantautor Mori explora la vulnerabilidad desde una mirada contemporánea

A sus 26 años, con una década de experiencia, el venezolano avanza con una claridad que combina madurez emocional, técnica musical e identidad artística

El músico venezolano Mori.&nbsp;

El músico venezolano Mori. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantautor, productor y compositor Jorge Luis Morillo Añez, conocido artísticamente como Mori, se consolida como una de las voces más auténticas y versátiles de la nueva escena latina. Con una trayectoria que combina formación académica desde los ocho años, exploración sonora en múltiples géneros y una sensibilidad profundamente humana.

De esta manera, Mori está construyendo un proyecto que honra su esencia cambiante, emocional y honesta, el cual describe como una propuesta artística con un espacio donde la emoción tiene permiso absoluto para existir.

“Mi música refleja lo que soy: alguien que siente mucho y cambia mucho. MORI es mi lugar para expresar todo eso con libertad”, comparte.

Su proyecto se mueve entre lo latino, lo tropical, el pop, lo urbano y las fusiones contemporáneas. No responde a una fórmula: responde a emociones reales. Esa versatilidad es su sello.

“A los hombres muchas veces nos enseñan a no sentir, pero para mí el arte es justamente dejarse llevar por lo que uno vive. Desde salir a bailar con amigos hasta superar pérdidas profundas; todo eso es parte de la música que hago”, explica.

Esa convicción lo ha convertido en un artista capaz de transformar sus vivencias, las simples y las complejas, en melodías que conectan con públicos diversos.

De Jorge a Mori: Dos versiones, un mismo corazón

Aunque su identidad artística está clara, Mori diferencia con honestidad las dos facetas que lo habitan.

“Jorge intentó muchas vidas: fue deportista, pensó en una vida universitaria, quiso dedicarse a otras cosas. MORI, en cambio, siempre supo que iba directo a la música. MORI es solo música; Jorge es todo lo demás que uno tiene que resolver como adulto”, dice entre risas.

Formado desde niño en un conservatorio, aprendió teoría, armonía, solfeo y ejecución instrumental. Aunque su maestro insistía en que tocara violín, aquella disciplina sembró en él un oído finísimo y una comprensión profunda de la música.

Ese origen es su ancla emocional. “Recuerdo a mi profesor con muchísimo cariño. Él y mis padres fueron quienes primero vieron mi talento. Ellos sabían que yo buscaba música incluso antes de entenderlo yo mismo”, afirma.

A los 17 años publicó su primer tema y vivió la experiencia que según él, nunca se repite: “Esa sensación nadie te la quita. Era todo nuevo: escucharte grabado, hacer el cover, organizar un lanzamiento, entender el mundo digital por primera vez. Ahí supe que esta carrera exige dedicación absoluta”.

Junto a su primer grupo, lograron 20.000 visualizaciones en YouTube sin saber aún cómo lo habían conseguido. Ese impacto inicial marcó un antes y un después. Mori defiende con orgullo su identidad venezolana y cree firmemente que la música conectada a sus raíces es la que trasciende.

“Lo que uno es se nota. Ni en mis palabras ni en mis fusiones reniego de Venezuela. Estoy viendo a muchos artistas venezolanos volver a abrazar su esencia y eso me emociona muchísimo. Cuando uno se escucha a sí mismo, la gente se reconoce ahí”.

Rumbo al éxito

Para un artista que ha trabajado desde la independencia, el reto actual de la música global es inmenso. Aun así, hay una certeza que lo sostiene:

“Siempre he creído que el cielo es grande y todos podemos brillar. Lo importante para mí es que cualquier éxito ,incluso un viral, nazca de algo que yo escogí crear. Que la música me represente a mí y desde esa verdad llegue a muchos oidos”.

A sus 26 años, con una década de experiencia, el venezolano avanza con una claridad que combina madurez emocional, técnica musical y una identidad artística que empieza a abrirse camino más allá de su tierra.

Jorge Luis Morillo Añez es intérprete, compositor y productor con formación académica en música y más de diez años de carrera. A lo largo de su carrera, MORI ha colaborado con artistas de alto impacto regional y global. Entre ellos:

Daniela Barranco, con temas que superan millones de reproducciones.

Steff Loaiza, creadora influyente con presencia masiva en plataformas.

Nina Minguez, Drea Dury, Luisfer Borjas, Grecia González y otros proyectos destacados.

Participaciones en sesiones con figuras como Bull Nene, Oscarcito, Eudis Ruiz y Erick Brian (CNCO).

