lunes 1  de  diciembre 2025
William Levy expone cómo ha sido la experiencia de trabajar con su hija

Levy aseguró que en principio le preocupaba que la joven no estuviera lista para el reto. Sin embargo, su desenvolvimiento disipó las dudas

El actor William Levy con su hija Kailey.

El actor William Levy con su hija Kailey. 

Captura de pantalla/Instagram/@kaileylevy19
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- William Levy se siente emocionado y satisfecho de haber podido ser testigo del debut actoral de su hija Kailey. La joven de 15 años se unió al elenco del filme Bajo un fuego, protagonizado por el actor cubanoamericano.

En una entrevista que concedió a la revista People en Español, Levy manifestó que la hija que comparte con Elizabeth Gutiérrez siempre manifestó el deseo de seguir los pasos de ambas celebridades. Y hoy ver concretado el sueño de su pequeña le llena de orgullo.

"El poderme ver con ella en un set trabajando juntos va a ser muy lindo", comentó.

Asimismo, el intérprete señaló que él no quería que Kailey estuviera expuesta a la fama tan pequeña, por lo que había logrado negociar con ella que sería hasta los 15 que incursionaría en la industria.

"Ella quería hacer esto hace mucho tiempo, yo no la puse ahí porque yo quería; ella es la que quería hacerlo. Yo le había dicho que hasta los 15 años no pensaba que era lo mejor para hacerlo y una vez que cumplió 15 años me dijo: ‘Papi y ahora qué’. Entonces se dio la oportunidad de hacer la secuela de Bajo un volcán, que se llama Bajo un fuego, y ahí escribimos la idea”, señaló.

Experiencia

Como todo padre, Levy aseguró que en principio le preocupaba que la joven no estuviera lista para el reto. Sin embargo, su desenvolvimiento disipó las dudas.

“Yo estaba preocupado un poquito por si la puse antes de tiempo. La verdad mi hija en esto de la actuación tiene un gran futuro, lo que hizo ahí… hizo unas escenas que cuando la vean van a flipar, como dicen en España. La verdad que hizo una actuación increíble".

Ahora, asevera que la experiencia ha sido hermosa.

"Trabajar con ella, verla en el set, estar ahí detrás del monitor mirando lo que estaba pasando con ella, convivir dos meses juntos en el set de filmación. Esa experiencia que tuve yo con ella, que tuvimos los dos trabajando juntos en un set de filmación, eso me lo llevo para el resto de mi vida".

Por último, enfatizó que espera esta sea la primera de muchas otras oportunidades a su lado en pantalla.

