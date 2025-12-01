lunes 1  de  diciembre 2025
Nail Art se convierte en alta cultura durante la Miami Art Week

HistoryMiami Museum legitima el arte de uñas en el contexto del Miami Art Week con una exposición sobre identidad cultural

La artista miamense Kro Vargas presentará su exposición durante la Miami Art Week

La artista miamense Kro Vargas presentará su exposición durante la Miami Art Week


Cortesía / Intersections Public Relations
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El HistoryMiami Museum sitúa el arte de uñas en el eje del Miami Art Week con la exhibición Nail Art: A Cultural Expression. La exposición está creada alrededor de la la obra de la artista miamense Kro Vargas, designada recientemente Artista en Residencia 2026 del HistoryMiami Museum.

La muestra tiene el objetivo de reivindicar el estatus del diseño de uñas como una forma de expresión artística portátil, imbuida de significado cultural e histórico en diversas comunidades.

Feria CONTEXT Art Miami. 
Miami Art Week: Las ferias que destacan en la Semana del Arte
El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación en el WiZink Center de Madrid el 20 de enero de 2020.
Joaquín Sabina se retira oficialmente con último concierto en Madrid

"Sus creaciones, exhibidas por figuras notables como Ivy Queen, Rosalía e Ice Spice, transforman las manos en lienzos móviles que incorporan referencias explícitas a las culturas caribeña, latina y urbana de Miami", expresa un comunicado de prensa.

En el contexto del Miami Art Week, caracterizado por grandes exposiciones y galerías de renombre, esta propuesta ofrece un giro significativo: arte que se manifiesta en el cuerpo y tiene su origen en los espacios de belleza comunitarios.

Nail Art: A Cultural Expression, que inaugura el 5 de diciembre, traza la trayectoria de Kro Vargas, desde sus diseños iniciales en Calle Ocho hasta alcanzar el reconocimiento internacional, e incluye obras comisionadas específicamente para la exposición.

En el marco del Art Basel, el museo ofrecerá un programa complementario en colaboración con Full Set Project, que incluye la proyección del documental Nail Tech: Portrait of an Artist y un panel de discusión con sus directoras y la artista Vargas, programado para el 6 de diciembre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Vargas regresará al Museo de enero a abril de 2026 para su residencia, donde ofrecerá talleres, demostraciones y programas comunitarios que resaltan la importancia cultural y el poder creativo del arte de las uñas.

Scarlett Johansson defiende polémico apoyo a Woody Allen

Cantautor Mori explora la vulnerabilidad desde una mirada contemporánea

William Levy expone cómo ha sido la experiencia de trabajar con su hija

