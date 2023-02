John Favreau recibe su estrella en el Paseo de la Fama

"Tengo muchos recuerdos realmente buenos que he trabajado para proyectos de Disney, proyectos de Marvel, cosas de Star Wars. Muchos recuerdos realmente especiales para mí están en esa área particular de Hollywood Boulevard”, declaró el cineasta Favreau en su discurso de agradecimiento. “Me gusta ser parte de la cultura del vecindario, agregó el cineasta, de acuerdo con información reseñada en Variety .

Jonathan Kolia "Jon" Favreau, conocido artísticamente como John Favreau, debutó en el séptimo arte como actor. A partir de 1993 se le vio actuar en películas como Rudy (1993), PCU (1994), Swingers (1996), Very Bad Things (1998), The Replacements (2000), Daredevil (2003), The Break-Up (2006), Couples Retreat (2009), I Love You, Man (2009), The Wolf of Wall Street (2013) y Chef (2014).

Mientras que como cineasta, su trabajado se ha destacado en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), principalmente en colaboración con Robert Downey Jr. Dirigió, produjo e interpretó a Happy Hogan en Iron Man (2008) e Iron Man 2 (2010). A esta trayectoria se suma su desempeñó como productor ejecutivo en The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man: Far From Home (2019).

"Las personas mayores tienden a recordarme por mi trabajo anterior en The Chef Show y Chef. Para los millennials y los más jóvenes, generalmente es Marvel porque soy Happy Hogan. La gente me conoce mucho por mi trabajo como actor de carácter. Entre los fanáticos de Star Wars, también entienden mi participación detrás de la cámara. Tengo que hacer una conjetura cuando alguien se me acerca en la calle y considerar: '¿de qué me conocen?, pero generalmente puedo decirlo por la camiseta que llevan puesta o la edad que tienen", expresó hoy John Favreau, quien estuvo acompañado por sus colega Robert Downey Jr. y su amigo, el chef Roy Choi.

John Favreau-paseo de la fama-AFP.jpg El actor estadounidense John Favreau posa con el chef Roy Choi y el actor Robert Downey Jr en su ceremonia de la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood el 13 de febrero de 2023 en Hollywood, California. AFP/Frédéric J. Brown

Al recibir su estrella en el Paseo de la Fama, el cineasta aprovechó la ocasión para destacar el rol que ha tenido la tecnología en la industria del cine y cómo esta ha ayudado al progreso de las producciones.

"Ya se trate de pantallas de visualización, realidad virtual, realidad aumentada, renderizado en tiempo real, tecnología de motores de juegos, todos estos se entrelazan y se informan entre sí. El aprendizaje automático está permitiendo que muchas tecnologías se aceleren. Siempre tenemos que ser conscientes de no dejar que el progreso se nos adelante y siempre tener un elemento humano que informe la forma en que se utiliza la tecnología. Creo que contar historias es un punto de conexión realmente importante", reflexionó el artista nacido el 19 de octubre de 1966 en Nueva York.