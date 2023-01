Jonas Brothers reciben estrella en el Paseo de la Fama

Por su parte, Nick asistió junto a su esposa, la actriz y modelo Priyanka Chopra. La ocasión también fue la primera aparición en un evento público de su hija Malti Marie, a quien el artista dedicó unas palabras durante su intervención.

"Malti Marie… hola, bebé, no puedo esperar para venir aquí contigo en 15 años y avergonzarte frente a tus amigos", dijo.

Tras la develación de la estrella, los hermanos agradecieron a su familia y seguidores por el apoyo demostrado durante toda su carrera.

"Estamos honrados de estar aquí. (La estrella) es un testimonio de todo el amor y el apoyo de nuestros fans, nuestros amigos y nuestra familia, que han estado junto a nosotros en cada paso que hemos dado”, manifestaron.

En su cuenta de Instagram, la agrupación también se pronunció. “¡Hollywood! Aquí estamos. Muy orgulloso de ser oficialmente parte del Paseo de la Fama. Gracias a todas y cada una de las personas que vinieron y vieron la emisión en vivo para celebrarlo con nosotros”.

La celebración continúa, pues los Jonas confirmaron horas más tarde que el 5 de mayo es el lanzamiento de su disco The Album.

Trayectoria

Kevin, Joe y Nick Jonas iniciaron su carrera musical en 2005, cuando firmaron con contrato con Columbia Records, sello discográfico con el que grabaron su álbum debut It's About Time. Sin embargo, el álbum no tuvo mayor éxito, lo que ocasiónó su separación de la productora.

Más tarde, los hermanos firmaron con Hollywood Records, sello discográfico de The Walt Disney Company. En 2007, los Jonas Brother lanzaron su disco homónimo, el cual debutó en la posición 5 en la lista Billboard 200.

Fue el inicio de una carrera llena de éxitos a la que sumaron otros cuatro álbumes de estudio: A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019), y The Album, disco que saldrá a la venta en mayo.

Asimismo, la banda tiene dos discos recopilatorios, Be Mine (2009) y Music from Chasing Happiness (2019); tres bandas sonoras por sus películas Camp Rock (2008), Music from the 3D Concert Experience (2009) y Camp Rock: The Final Jam (2010).

Entre 2009 y 2010, Kevin, Joe y Nick Jonas también protagonizaron su serie Jonas y Jonas L.A.