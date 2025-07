Johnny Depp rinde homenaje a Ozzy Osbourne en concierto de Alice Cooper

El homenaje se dio en el marco de la gira de The Revenge of Alice Cooper, el primer álbum de la formación original de su banda en más de 50 años. El show también marcó un reencuentro con los miembros originales: Dennis Dunaway, Neal Smith y Michael Bruce, con quienes Depp interpretó más adelante el himno School’s Out.

La muerte de Ozzy

En una entrevista con Planet Rock, Cooper compartió cómo se enteró de la muerte de Ozzy justo antes de salir al escenario: “Iba camino al escenario cuando me dijeron... aunque sabíamos que podía pasar, fue un choque para el sistema”.

El artista describió a Osbourne como un: “lifer del rock”, una figura irrepetible cuya ausencia deja un profundo vacío en el mundo de la música.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio a los 76 años, tras años de complicaciones de salud relacionadas con el Parkinson. Su legado como fundador de Black Sabbath y pionero del heavy metal lo convirtió en una leyenda viva del rock, y su partida ha generado múltiples homenajes en todo el mundo.

La aparición de Johnny Depp, amigo cercano de Cooper y compañero en la banda Hollywood Vampires, añadió una dimensión aún más emocional al tributo. En redes sociales, fanáticos calificaron el momento como histórico y digno del legado de Ozzy.