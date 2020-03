Jon Bon Jovi compone con sus fans una canción sobre el coronavirus

"Cuénteme lo que estáis pasando. Cuéntenme cómo se sienten, si están heridos. Hablen de esa graduación de instituto que va a ser cancelada, del bebé que viene en camino, de los cheques que están perdiendo, hablen de estar asustados mirando por la ventana y preguntándose qué hacer. Recuerden que pasaremos por esto", plantea.

Canta Jon la estrofa ya escrita: "Small towns are rolling up their sidewalks/One last paycheck coming through. When you can't do what you do/You do what you can/This ain't my prayer/It's just a thought I'm wanting to send/Round here we bend but don't break/Down here we all understand/When you can't do what you do/You do what you can".

El coronavirus afecta muy directamente a Bon Jovi, pues el teclista del grupo, David Bryan, ha confirmado que ha dado positivo en las últimas horas.

"Es la gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos los estadounidenses!", escribió Bryan en su perfil de Instagram.

Otros famosos que han dado positivo al coronavirus son el actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson; el tenor español Plácido Domingo, la actriz española tziar Ituño, que encarna a Lisboa en la popular serie La casa de papel, cuya cuarta temporada estrenará en Netflix el 3 de abril.

El productor de cine de Hollywood Harvey Weinstein, quien cumple una sentencia de 23 años en prisión, también fue diagnosticado con el COVID-19.