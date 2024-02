Jon Secada: "Escribir y cantarle al amor es una bendición"

MIAMI.- Jon Secada le canta al amor con una sensibilidad única en inglés y en español, como pocos intérpretes logran hacerlo. Pudiendo cautivar incluso a estrellas de Hollywood como Brad Pitt , actor que confesó ser fanático de la versión en español de su emblemático tema Just Another Day (Otro día más sin verte) un clásico de la música romántica escrito e interpretado por Secada en la década del 90.

“Mi crie en Miami, así que soy 100% bilingüe”, dijo el artista a DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una entrevista. No obstante, destacó que el idioma español siempre enamora más, incluso a los angloparlantes, por su romanticismo y magia.

“Yo pienso en spanglish, y mis shows son así. Son un reflejo de mis canciones, de mi carrera y de lo que soy como parte de esta comunidad que es diversa y multicultural. Pero hay una realidad, y es que el español tiene algo, una esencia más apasionada. El énfasis en el que uno piensa y siente, se hace mucho más impresionante en español”, agregó el ganador de tres premios GRAMMY, quien más allá de su mítica voz, también ha conquistado el mundo como productor, compositor, y actor de teatro musical en Broadway.

Sobre su concierto

Este próximo 17 de febrero Jon Secada celebra San Valentín en Miami Beach Bandshell. El escenario perfecto para que el artista ofrezca un concierto íntimo, que promete ser la velada ideal para disfrutar del Día del Amor y la Amistad a ritmo de boleros y de sus grandes éxitos musicales.

“Hay temas como Otro día más sin verte que no pueden faltar. Para mi esa canción representa mucho. Inicialmente la escribí en inglés, y seis meses después la adaptamos al español. Nunca me imaginé que tendría tanto éxito”, recordó el artista.

Dueño de una prolífica formación académica y musical, Jon Secada ha sabido fusionar a la perfección sus estudios con el aporte del llamado Sonido de Miami, dos ingredientes fundamentales que conforman su esencia musical y su legado que representa la época de oro de la canción romántica y del pop en español.

“Me formé en medio de una riqueza étnica muy grande. Y esa diversidad me permitió nutrirme de una infinidad de música, en inglés y en español. Pop, rock, R&B, tropical, jazz, ritmos bailables, y todos esos estilos son parte de mis influencias. Miami tiene muchos elementos musicales de los que aprender”, reflexionó el artista.

“Además, soy un chico de Hialeah. He visto a esta ciudad crecer”, confirmó, entre risas, el intérprete quien arribó a la Ciudad del Sol con 12 años, y que hoy sigue enamorando al mundo con sus canciones y cautivadora voz.

“En este concierto los asistentes podrán disfrutar de mi historia musical. Haré un recorrido por mis 30 años de carrera donde incorporo todo lo que soy como artista. Escribir y cantarle al amor ha sido una bendición, y poder seguir haciéndolo es un regalo todavía más grande”, dijo.

Sobre Jon Secada

Jon Secada ha vendido más de 20 millones de álbumes y ha protagonizado diversas obras en Broadway, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más aclamados, y en uno de los pioneros en abrir las puertas del mercado anglosajón a los hispanos en Estados Unidos.

Además, su nombre representa al exilio histórico, y sus logros y éxito son un reflejo del sueño americano para latinos e inmigrantes de todo el mundo. Sin duda, una figura clave que siempre ha elevado el nombre y la imagen de Miami en el mundo, en especial durante una época que estuvo marcada por la sombra de la droga en los años 80.

Hoy día es tendencia la serie Griselda, protagonizada por Sofia Vergara, en la que se muestra una imagen muy oscura de Miami. Como artista, ¿cómo recuerdas esa época y cómo lograste mantenerte ajeno a todo lo negativo que ocurría? – le preguntamos.

“Me mantuve centrado gracias a la manera en la que fui criado. Confiaba en mí, y mis padres me apoyaron siempre. Es decir, nunca me sentí perdido. Pero es verdad, Miami tuvo una época muy oscura. Es una realidad que mantenerse ‘limpio’ no era fácil. El desperdicio estaba en todas partes”, reflexionó el artista.

Jon Secada fusiona funk, soul, pop y los ritmos latinos de una forma única. Como compositor, destaca por haber escrito canciones para Gloria Estefan, Ricky Martin y Jennifer López, y por haber realizado giras con Luciano Pavarotti y grabado dúos con Jim Brickman, Olivia Newton-John y Frank Sinatra. Sin duda, un estandarte de la música hispana quien ahora -además de sus propios logros- disfruta del éxito de su hija Mikaela Secada en el teatro musical, en Nueva York.

“Mi hija ha realizado su carrera sola, y eso me hace muy feliz. Estoy orgulloso de todos sus logros. Ha estudiado esta carrera de manera formal, y eso es algo que siempre le inculqué”, dijo el artista, quien también brilló en Broadway como actor.

“Lo que más me educó en mi carrera fue el teatro musical. Mucho más que las giras mundiales. La disciplina del teatro es como ninguna otra. Hacer ocho funciones a la semana requiere de un nivel de fortaleza inmenso”, dijo Secada, quien fue el primer afrolatino en interpretar papeles de anglosajones en Broadway.

“Siempre me he sentido orgulloso de ser afrocubano y de todo lo que he logrado como latino”, expuso.

Consultado sobre Cuba y la permanencia en el poder de un régimen en el cual su padre fue preso político, y del cual él emigró como refugiado político junto a su familia, el cantante dijo:

“Cuando me preguntan por Cuba la primera palabra que viene a mi mente es tristeza. Hay una tristeza constante por todo lo que sigue pasando. Yo nunca más regresé, y realmente no sé hasta dónde el pueblo cubano pueda seguir aguantado […] Deseo que todos los que escapan buscando una vida mejor, la encuentren en Estados Unidos o en cualquier país”, finalizó.

Los boletos para el concierto de Jon Secada están a la venta en www.jonsecada.com.