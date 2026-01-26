lunes 26  de  enero 2026
Jonathan Anderson debuta línea de alta costura con inspiración floral para Dior

El origen de la colección viene de un ramo de ciclámenes que el diseñador británico John Galliano, otrora director creativo de Dior, le dio a Anderson

El diseñador de moda Jonathan Anderson agradece al público al final del desfile de moda de Dior para la colección de prêt-à-porter de mujer Primavera-Verano 2026, que tuvo lugar en París el 1 de octubre de 2025, en el marco de la Semana de la Moda de París.

AFP/Julien de Rosa

PARÍS.- El diseñador de Dior Jonathan Anderson presentó este lunes una colección de inspiración floral para su esperado estreno en la alta costura, una propuesta que busca "proteger" el arte de la legendaria firma francesa. En el Museo Rodin de París, el estilista norirlandés mostró su colección primavera-verano 2026 llena de referencias florales.

Jugando con volúmenes y texturas, Anderson propone piezas drapeadas que se asemejan a tulipanes, escotes que dejan los hombros al descubierto como pétalos caídos o elegantes cuellos que recuerdan lirios de agua. Con muselina y organza deshilachada crea composiciones de plumas e integra la malla en minivestidos.

La paleta combina looks monocromáticos en blanco y negro, con siluetas de colores intensos, como naranjas, verdes o azul celeste.

El origen floral de la colección viene de un ramo de ciclámenes que el diseñador británico John Galliano, otrora director creativo de Dior, le dio a Anderson, como "un relevo poético de la transmisión creativa", según la nota de prensa de la marca.

"En vías de desaparición"

Esta colección "está construida como un cuarto de maravillas, un lugar donde están reunidas y recontextualizadas piezas dignas de un museo y maravillas naturales, ofreciendo un nuevo medio de preservación a través de la transformación", añade el texto.

Para Anderson, la alta costura "se trata de un arte en vías de desaparición que sólo sobrevive mediante su práctica. Crearla es protegerla".

El desfile, en el primer día de la Semana de la Alta Costura parisina, era uno de los más esperados, y a él acudieron numerosas estrellas, entre ellas la cantante Rihanna y las actrices Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence y Greta Lee.

Anderon, de 41 años, exdirector artístico de la española Loewe, fue nombrado al frente de las colecciones femeninas y de alta costura en junio, pocas semanas después de su llegada a Dior Homme, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las tres líneas de la firma, propiedad de LVMH.

Otro momento que genera mucha expectación es el desfile de Chanel, el martes, en el que su director creativo Matthieu Blazy también dará sus primeros pasos en la alta costura.

Un nuevo ejercicio

El francobelga de 41 años fue nombrado a finales de 2024 en la firma de la doble C tras su paso por Bottega Veneta (del grupo Kering).

Anderson y Blazy centraron todos los focos en octubre durante la Semana de la Moda de París con sus primeras colecciones femeninas.

"Son los dos mejores talleres de alta costura del mundo. Van a ser los dos grandes momentos" de esta edición, explica a AFP Pierre Groppo, editor en jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair France.

"Lo interesante esta vez será ver cómo estos dos creadores, procedentes de dos firmas que no hacen alta costura, se adaptan a este ejercicio", insiste.

La presentación de Armani de su primera colección de alta costura sin la supervisión de su fundador Giorgio, fallecido en septiembre a los 91 años, será también otro desfile destacado.

La firma italiana Valentino, marcada por la muerte de su fundador a los 93 años la semana pasada, también figura en el calendario, así como Elie Saab, Viktor&Rolf y Zuhair Murad. Otros estilistas como Julien Fournier, Julie de Libran y Miss Sohee desvelarán también sus selectas piezas.

En cambio, dos legendarias marcas, Balenciaga y Jean Paul Gaultier, cuyos directores creativos (Pierpaolo Piccioli y Duran Lantink respectivamente) fueron nombrados recientemente, estarán ausentes esta temporada. Y el diseñador italiano Giambattista Valli canceló su participación pocos días antes del inicio de la edición.

A diferencia de la Semana de la Moda de París, la alta costura se celebra en enero para la temporada de verano y en julio para la de invierno, únicamente en la capital francesa. Se trata de una especificidad gala en la que se presentan piezas únicas, hechas siempre a mano, destinadas sobre todo a las grandes galas y las alfombras rojas.

FUENTE: AFP

