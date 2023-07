Jonathan Moly y Hoobastank celebran 20 años de "The Reason"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Premios Juventud (@premiosjuventud)

A lo largo de la presentación, se fusionó la salsa de Moly con el rock clásico de Hoobastank a través de un solo de guitarra interpretado por Dan, que generó la euforia del público, demostrando que la música no tiene barreras y siempre encuentra formas de unir a la gente. Sin lugar a dudas, fue una actuación estelar e histórica que se caracterizó por su energía y fusión de estilos.

Esta colaboración musical, con arreglos producidos por el mismo Jonathan Moly, fusionó de manera innovadora los géneros del rock y la salsa, convirtiéndola en una vibrante versión latina del tema The Reason. Oportunidad que el intérprete venezolano aprovechó en Premios Juventud para presentar la canción de manera fresca para atraer a las nuevas generaciones sin perder su esencia y sentimiento.

El tema forma parte del nuevo álbum del artista de 30 años, que lleva por nombre Metamorfosis.

Sobre Jonathan Moly

El cantante, compositor y productor venezolano Jonathan Moly comenzó en la industria musical a los 13 años, cuando fue integrante del grupo Salserín. A los 17 años debutó como solista y hasta la fecha ha grabado tres álbumes tituladosA mi manera, Compass y 13.

Luego de lograr algunos éxitos en su natal Venezuela y en Latinoamérica, haber realizado más de 600 conciertos, ser nominado a los Premios Juventud en 2013 como Revelación juvenil y a los Latin American MusicAwards en el 2016 como Nuevo artista tropical favorito, Moly no ha parado de hacer música y de llegar a nuevas audiencias.

Sin embargo, en el 2022 marcó una renovación en su carrera, adentrándose de lleno en la salsa para lanzar Metamorfosis, su nuevo proyecto discográfico que fusiona la salsa con diferentes géneros musicales alrededor del mundo y que contiene colaboraciones estelares con artistas de talla internacional.

Sobre Hoobastank

El 3 de diciembre de 2023, Hoobastank celebrará 20 años del lanzamiento de su segundo álbum The Reason. Disco que llevó a la banda a alturas aún mayores tras el éxito de su debut en 2001, que incluía los sencillos Crawling In The Dark, Running Away y Remember Me y que recibieron certificados platino por la RIAA, respectivamente.

The Reason presentó el sencillo del mismo nombre, que ayudó a solidificar a la banda como un nombre familiar. La canción obtuvo 4x platino y se posicionó número uno en varias listas a lo largo del camino; mientras que el álbum fue 2x platino.

The Reason tiene más de tres mil millones de reproducciones, lo que ha ayudado a liderar el camino para que el catálogo de la banda supere la marca de los cuatro mil millones en las plataformas digitales. El video musical oficial de The Reason está a punto de alcanzar un hito importante de 1.000 millones de visitas en Youtube: actualmente tiene más de 991 millones de reproducciones.

