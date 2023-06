Jorge Meliá busca impulsar la nueva era de comunicadores

“Somos el resultado de un maravilloso cruce de culturas que también se traduce en el ámbito laboral. Y eso nos convierte en verdaderos ciudadanos y comunicadores del mundo. Dominamos el lenguaje audiovisual de la cultura norteamericana, hispana, y -en mi caso- de Europa”, reflexionó Jorge Meliá junto a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien ha cubierto hechos de alcance internacional como los ataques terroristas en París de 2015, y las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos.

“Apuesto por este nuevo modelo que muchos denominamos comunicador 360 grados, porque creo que hoy en día un periodista debe saber escribir, producir, editar y presentar sus proyectos en cámara. En mi caso, también ejerzo como profesor de Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, y a mis alumnos les insisto en que como comunicadores debemos estar al tanto de las nuevas herramientas que se crean diariamente”, agregó el periodista para quien las redes sociales han sido sus mejores aliadas.

“Muchos colegas e incluso mentores me aconsejaron que me alejara de las redes sociales para evitar el narcisismo. Y a pesar de que entiendo su planteamiento, creo que es erróneo. Los periodistas y comunicadores debemos dar profesionalidad al mundo de las redes sociales. La comunicación no es algo orgánico. Es una doctrina que se estudia, se planifica y se protege de los elementos dañinos como las fake news (noticias falsas). Por eso a mis alumnos que en clase me dicen que quieren ser influencers les insto a que sean referentes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Melia (@jorgemelia)

Comunicador 360 grados

Convirtiéndose en el referente de un concepto que busca destacar el trabajo, avances, logros y participación de los periodistas en diferentes ámbitos de la sociedad para impulsar el desarrollo integral del oficio, Jorge Meliá representa fielmente el concepto de comunicador 360 grados, tarea que a su juicio conlleva una capacitación permanente.

“Cuando se trata de coberturas noticiosas lo primero que hay que hacer en lograr nadar en información. Saber qué pasa en el mundo es importante para un periodista y para un ciudadano libre. Joseph Pullitzer dijo: ‘solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre, y es mantener al público informado’. Y esa es nuestra labor como periodistas y nuestro deber como ciudadanos libres es estar informados”, dijo.

“Hoy en día es vital conocer todos los pasos de la cadena de producción de noticias, desde la preproducción, la escritura, la edición de video, hasta la presentación de paquetes informativos. En la actualidad el lenguaje es completamente audiovisual y debemos escribir pensando en las imágenes que estamos emitiendo. Al mismo tiempo en el que calculamos el tiempo y los costes de producción que nos conlleva el crear ese paquete de información. Por último, hay que saber comunicar la información necesaria y crear una conexión con el espectador. Y entender que solo dominar uno de estos pasos como se solía hacer antes, te pone límites en un sector que avanza muy rápido”, aconsejó.

La importancia de las redes sociales

Aprovechar las nuevas herramientas creativas de las que los medios de prensa tradicionales carecen, son algunas de las claves del éxito de Jorge Meliá como corresponsal internacional y creador de contenido. Trabajo que le permite impactar al público posicionando una historia en un medio de comunicación tradicional y luego viralizarla en TikTok.

“La Generación Z se encuentra en plataformas digitales, y es allí donde los periodistas debemos acudir con la información para ellos. Y esta revolución digital hace que debamos adaptar nuestros formatos a las nuevas plataformas. Es por eso que un comunicador debe estar en constante renovación de sus conocimientos. En mi caso, soy parte de la generación millennial, y todo lo que aprendí en la televisión tradicional lo estoy aplicando hoy en la era digital”, reconoció.

Hablar más de un idioma es fundamental en una era digital y global. Cuéntanos sobre cómo analizas el futuro del idioma español en Estados Unidos y que opinión te merece el spanglish, que tanto utilizamos en ciudades como Miami– le consultamos.

“Creo que debemos proteger nuestra cultura y tradiciones hispanas. Y eso empieza protegiendo el español como idioma de enorme fuerza en el mundo. Esto es algo por lo que abogué mucho en Univisión. Sintámonos orgullosos de hablar español y de hablarlo correctamente. Y lo más importante, no nos avergoncemos por nuestro acento”, finalizó.

Si quieres conocer más de Jorge Meliá síguelo en su cuenta de Instagram @jorgemelia.