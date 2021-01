José Antonio Molina Mora: "Necesitamos una sociedad fuerte"

Esta iniciativa ha llevado dos años de preparación y ha logrado reunir celebridades venezolanas de la talla de Bárbara Palacios, quien participará con la conferencia titulada: ¡Atrévete a vencer tu fragilidad! Asimismo, la actriz Gaby Spanic acompañará este evento con una historia de superación y fuerza vital, parte de las cualidades que la caracterizan. Ellas, junto a otras 4 reconocidas actrices venezolanas: Hilda Abrahamz, Scarlet Ortiz, Amanda Gutiérrez y Roxana Díaz, serán una voz de fuerza femenina en esta entrega.

Estas celebridades compartirán panel con académicos y personalidades españolas del mundo del desarrollo personal y la televisión como Montse Hidalgo, Josepe García, Miguel De Lucas y Herika Miguez, entre otros. Todos son parte de una cartelera de ponentes de diferentes nacionalidades, dirigidos por José Antonio Molina Mora.

-¿Cómo nace la pasión por investigar sobre las conductas humanas?

-Tengo una gran pasión por descubrir e investigar sobre las conductas que alejan al ser humano de la felicidad y, por supuesto, por ayudar con diferentes estrategias para que las personas tengan una vida más plena. Nací en Venezuela, mi familia es del campo. Desde niño viví mucho dolor, situaciones que me empujaron a preguntarme por qué algunas personas logran ser felices, y se les nota, y otras no. Ahora formo parte de la Universidad de la Felicidad, que nació hace varios años en Salamanca, España. Tras su evolución, se ha convertido en un proyecto de entrenamiento para el Desarrollo Humano. Nunca he querido ver la felicidad como algo frívolo, razón por la cual fundé el Instituto Español de la Felicidad e Investigación, para darle rigor y fuerza, sin convertir la búsqueda de la felicidad en una simple caja resonante de frases bonitas.

-Lleva años investigando sobre la fragilidad humana, tema central del evento. ¿Cómo ha sido este proceso?

-Mi carrera profesional se centró al principio en el comportamiento del consumidor. Por eso, me licencié en Marketing e hice varios postgrados en Dirección de Empresas, tanto en Venezuela como en España. A mis 35 años, entendí que mi verdadera pasión era ayudar a las personas a descubrir por ellas mismas cómo ser realmente felices. Comencé a hacer una carrera en Psicología y ahora estoy en ello. Mi intención es doctorarme en Psicología. Mi línea de investigación actual es, precisamente, la fragilidad o vulnerabilidad humana: nos gusta quejarnos, pero en el fondo no aceptamos que no somos indestructibles. Hay un sesgo positivo en los seres humanos, que nos lleva a predecir resultados positivos, a pensar que todo siempre saldrá bien y que no nos pasará algo negativo, y esto es parte de las causas por las cuales a la mayoría nos cuesta superar las adversidades. No solemos estar preparados para enfrentarlas.

-Habla sobre la experiencia que tiene en la realización de eventos de este tipo. ¿Cuáles han precedido a “Frágiles Evento Internacional”?

-He organizado varios eventos en diferentes formatos, que han reunido desde 10 hasta 1000 participantes, en ciudades como, por ejemplo, Madrid, Salamanca, Vigo, Caracas, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Lima. He organizado más de 350 talleres y cursos en los últimos nueve años.

-¿Cuál es la importancia de hacer un evento de este tipo en medio de una pandemia? ¿Por qué puede ser un aporte en los tiempos que corren?

-Necesitamos una sociedad más fuerte a nivel psicológico y emocional. Desde los problemas más graves que comprometen la salud mental, las enfermedades mentales, problemas de desarrollo, aprendizaje, depresión, gestión emocional, estrés, etc., miles de personas se han visto expuestas a un escenario nuevo con el Covid-19. Este contexto vino a sumarse a los problemas que ya tenían. Reinventarse para mí es una especie discurso trillado. Sentirnos bien psíquica y emocionalmente es más complejo de lo que parece. No es fácil de la noche a la mañana decir: “Ahora me dedico a otra cosa”, cuando hay problemas que están sobre tu cabeza y no te dejan pensar con claridad. Este evento está enfocado en ayudar a pensar un poco mejor sobre nuestras limitaciones humanas y también a clarificar qué queremos realmente lograr en lo individual y colectivo. Hay muchas personas que pueden pagar eventos de desarrollo personal, pero la mayoría no; por eso decidí hacerlo gratis.

-¿Qué tipo de persona es el perfil que esperan recibir como asistente al evento?

-Es un evento online abierto para cualquier persona que quiera tener mayores herramientas personales para seguir adelante. Tenemos alumnos inscritos que ocupan altos cargos directivos de empresas o instituciones públicas, estudiantes, emprendedores, médicos, enfermeras, gente con o sin dinero, de diferentes países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, España, Venezuela, Perú y muchos más. En este evento estamos unidos por algo muy importante y que nos hace a todos iguales, somos humanos. Puede asistir desde un adolescente hasta una persona de 90 años o más. Está pensado para todo aquel que tenga sus capacidades cognitivas disponibles para aprender.

-En la página web del evento hay un itinerario sobre los talleres, conferencias que tendrán en vivo a disposición, ¿cuál será la dinámica y qué herramientas recibirán los asistentes y qué respuestas obtendrán?

-El evento está dividido en grandes bloques: de 10:00 a 14:00 y desde las 15:30 a las 20:00, hora de Madrid, España. En este tiempo se desarrollará un programa en el que llevo trabajando dos años y que comprende siete pasos. Es en su totalidad un programa enfocado a manejar la superación de las crisis, así como también revelar estrategias para encarar mejor los cambios. Todo se desarrollará progresivamente a través de talleres, conferencias e historias de crecimiento personal y empoderamiento. Cada minuto del evento está pensado y diseñado durante horas -y hasta semanas- para que sea realmente útil para todas aquellas personas que estén en un momento maravilloso de sus vidas y quieran tener más recursos, así como también para aquellas personas que están en un momento difícil y necesiten más fuerzas, ilusión y estrategias para seguir adelante. Sobre los siete pasos del programa y las respuestas y herramientas que ofreceremos, debemos dejarnos sorprender. Son dos días de entrenamiento intensivo de desarrollo personal, sólo estará disponible los días 6 y 7 de febrero en el horario acordado y en vivo. Por eso, es muy importante que las personas que se conectan desde Latinoamérica o Estados Unidos sepan su hora local.

-Algunos de los ponentes son figuras públicas reconocidas en varios países del mundo que estarán hablando de sus propias experiencias y modelos de superación. ¿Fue importante dar el mensaje que, aún y cuando seas exitoso profesionalmente hablando, la vida es retadora y debes prepararte para ello?

-Sí, tenemos cinco grandes historias de superación y fuerza vital, mujeres que revolucionan las redes sociales, que siguen adelante a pesar de las circunstancias que han atravesado y a las que las caracteriza una gran calidad humana. No mido a las personas por el número de seguidores que tienen, me fijo más en esa evolución interior que transmiten. Esa fue la premisa para la escogencia de estos testimoniales con personas con una proyección internacional tan grande como por ejemplo Bárbara Palacios y Gaby Spanic, por ejemplo. Cada uno de los invitados a Frágiles es muy especial, no están por estar.

-¿Qué diría a quienes son escépticos sobre la importancia del aprendizaje gracias a las dificultades y los fracasos?

-Yo les diría que tienen una parte de razón. No es necesario meter la mano al fuego para saber que quema, pero el ser humano es complejo. Sabemos que entrar en un círculo de infidelidad, por ejemplo, nos va a hacer sufrir y hará sufrir a otras personas, pero lo hacemos. Siempre pienso que, si tenemos que tomar una decisión, debemos aprender a pensar. Frágiles es un evento para aprender a pensar, más allá del positivismo empalagoso, se esconde algo maravilloso que es las ganas de seguir adelante, la esperanza y la ilusión. Creo que en algunas situaciones de la vida podemos ser más precavidos y aprender por experiencia de otros, por libros, novelas y hasta en la ciencia ficción hay lecciones valiosas. Sin embargo, nadie podría explicar cómo evitar el dolor de una madre que pierde a su hijo o describir qué se siente exactamente en cada caso. Ser humano es maravilloso, está lleno de cosas hermosas y ventajas con respecto a otras especies, pero eso que nos hace más inteligentes que otras especies, también nos hace sufrir y por ello debemos entrenarnos en el juego de la vida.

-Este evento ha tenido que sortear la pandemia para finalmente llevarse a cabo. ¿Cómo ha evolucionado la propuesta en medio de todo este contexto?

-La pandemia ha sido una gran inspiración para el evento. Creamos una web para informar al respecto www.fragilesevento.com. Es increíble que cuando pensé en hacer Frágiles, hace casi dos años, no se pensó como un evento online, sería presencial y para muy pocas personas; sin embargo, debido al Covid-19, ahora podrá llegar a miles de personas en diferentes países y de forma gratuita.