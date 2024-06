José Luis Rodríguez comparte los retos que enfrentó en Top Chef VIP

“Una experiencia más para mi vida (…) Ahora uno puede conocer el sacrificio de los chef, los cocineros. Ya uno no rechaza un plato, sino que tiene más paciencia y entiende que no todo es perfecto porque el chef debe adivinar el gusto de la personas”, comentó.

El Puma, quien en la promoción del programa aseveró que estaba dispuesto a ganar, señaló que pese a no conquistar la gloria del programa, disfrutó sus días en la cocina y resaltó el trabajo de sus compañeros, quienes al igual que él imprimían su esfuerzo en la elaboración de cada platillo que debían presentar ante el jurado.

“Yo veía que los muchachos salían corriendo, pero yo me tomaba mi tiempo y hasta me sobraba. No sé cómo lo hice, mal, por supuesto, porque no sé cocinar”

Impacto de El Puma en el programa

El venezolano de 81 años insistió que su paso por Top Chef VIP se ha convertido en una de las experiencias más invaluables de su vida.

La salida de José Luis Rodríguez del reality estuvo marcada por lágrimas y agradecimiento por parte de sus compañeros y el jurado, quienes enaltecieron su legado artístico y reconocieron su esfuerzo al asumir el reto, palabras que llegaron al corazón del cantante.

“Me llevo una experiencia que me va a durar para toda la vida. Me llevo el saber combinar los ingredientes (…) Te pagan por aprender a cocinar, te llevan al campo, a la playa, te diviertes. Eso me satisfizo y me recordó mi juventud. Me llevo gente en el corazón”, concluyó.