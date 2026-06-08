Joven de 17 años se viraliza por tono de voz de locutor

MIAMI.- En la era digital todo lo que compartes perdura y puede llevarte al estrellato. Ese es el caso de Estéfano Rubio, un joven de 17 años que ha conquistado no solo las redes sociale s en Honduras, su país, sino también ha logrado darse a conocer fuera de las fronteras gracias a su peculiar voz.

Lo que comenzó como una curiosidad en las redes se transformó en un fenómeno mediático. Con apenas 17 años, Estéfano posee un registro vocal grave y profundo, una característica que, lejos de ser un simple "truco" de audio, define su personalidad.

Tras viralizarse en las plataformas sociales, su particular voz le ha abierto las puertas en algunos medios de comunicación del país, donde cuenta su historia y lo que le apasiona como los estudios académicos y la música. Estéfano ha sido invitado a la radio HRN y otros destacados programas de televisión.

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Algo de lo que está seguro es que su don es una herramienta con potencial para la narración, la locución y el canto lírico, además de aseverar que le gusta el doblaje.

Entre la fama y la realidad

En sus intervenciones públicas, Estéfano ha compartido los desafíos que enfrenta por su condición. Aunque su voz es para muchos un activo profesional, en su entorno escolar no siempre fue comprendido, enfrentando comentarios ofensivos y el estigma de ser "diferente".

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"Tengo que decir que estoy bastante impresionado y conmovido por los buenos comentarios, a pesar de que, incluso a día de hoy, en mi colegio siguen siendo algo ofensivos conmigo respecto a ese tema", dijo Estéfano durante su participación en un programa radial.

Futuro

No obstante, los obstáculos personales no le restan energía ni ambición para aprovechar las oportunidades que hoy tiene sobre la mesa.

Ha trascendido que gracias al respaldo de figuras de la comunicación hondureña, el joven ha comenzado a explorar facetas como la narración deportiva, donde su grave timbre aporta una solemnidad y potencia que recuerda a los grandes locutores de la vieja escuela.

Más allá de la etiqueta de "la voz viral de Honduras", Estéfano se muestra consciente de la importancia de la disciplina. Con formación previa en la escuela de música y el apoyo de su familia, el joven se encuentra en un punto de inflexión: aprovechar su don natural como una plataforma para formarse profesionalmente y alcanzar una estabilidad que le permita cumplir sus metas personales.