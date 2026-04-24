Joven autista debuta como Dj en el evento benéfico "UnWine Under the STARS"

MIAMI.- Como parte de la celebración del Mes de Concienciación sobre el Autismo , la STARS Autism Schools Foundation invita a la comunidad del sur de la Florida a UnWine Under the STARS, un evento especial de recaudación de fondos a beneficio del programa de autismo de STARS Global Preparatory.

La cita es este 24 de abril, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en 15600 SW 88th St, Miami, FL 33196. El evento contará con el debut Olivia Pérez, una de las primeras estudiantes de la escuela, como DJ Lady Chica.

Su inspirador recorrido refleja el impacto transformador de una educación especializada y del apoyo integral que fomenta no solo el crecimiento académico, sino también la confianza, la creatividad y la autoexpresión. Durante el Mes de Concienciación sobre el Autismo, su regreso se convierte en un recordatorio significativo de lo que es posible cuando los niños con autismo son verdaderamente vistos, apoyados y motivados a brillar.

"Como mamá de Olivia, este momento lo es todo", expresó Karina Pavone, miembro de la junta directiva de STARS Autism Schools Foundation. “Verla regresar al mismo lugar que ayudó a formar sus primeros pasos, ahora debutando como DJ Lady Chica, es profundamente emotivo. STARS creyó en mi hija desde el principio, y este momento es prueba de lo que es posible cuando a todos los niños se les brinda la oportunidad de crecer, expresarse y ser celebrados por quienes son", comentó.

Por su parte, la doctora Eglee Nuñez Sancristobal, fundadora y directora de STARS Global Preparatory manifiesta que Olivia es un reflejo del trabajo de la fundación.

“El recorrido de Olivia refleja lo que siempre hemos creído en STARS: que cada estudiante con autismo tiene la capacidad de crecer, desarrollarse y compartir sus talentos únicos con el mundo cuando recibe el apoyo adecuado. Su debut en este evento es más que una presentación; es un poderoso ejemplo de lo que sucede cuando la educación nutre al niño en su totalidad: académica, social y creativamente".

Evento

UnWine Under the STARS cuenta con Children’s Behavioral Intervention como patrocinador oficial.

Durante la cita, los asistentes disfrutarán de una noche inspiradora con vino, aperitivos ligeros, subasta en vivo, rifas y una exhibición de arte estudiantil, además de un open house y recorridos por la escuela que ofrecerán a la comunidad una mirada más cercana al entorno de aprendizaje especializado de STARS Global Preparatory.

El programa será copresentado por Marly Q Casanova, conferencista de TEDx en dos ocasiones, y Martica Lopez, personalidad de medios e influencer, quienes liderarán la esperada subasta en vivo de la noche.

Los fondos recaudados en UnWine Under the STARS beneficiarán el programa de autismo de STARS Global Preparatory, apoyando el camino hacia el éxito de estudiantes con autismo a través de educación especializada, enriquecimiento creativo y oportunidades significativas para aprender, crecer y desarrollarse plenamente.