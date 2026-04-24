viernes 24  de  abril 2026
ACTIVISMO

Joven autista debuta como Dj en el evento benéfico "UnWine Under the STARS"

La cita es este 24 de abril, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en 15600 SW 88th St, Miami, FL 33196. Children’s Behavioral Intervention es patrocinador oficial

UnWine Under the STARS, un evento de la STARS Autism Schools Foundation.

"UnWine Under the STARS", un evento de la STARS Autism Schools Foundation.

Captura de pantalla/Instagram/@stars_autism
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Como parte de la celebración del Mes de Concienciación sobre el Autismo, la STARS Autism Schools Foundation invita a la comunidad del sur de la Florida a UnWine Under the STARS, un evento especial de recaudación de fondos a beneficio del programa de autismo de STARS Global Preparatory.

La cita es este 24 de abril, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en 15600 SW 88th St, Miami, FL 33196. El evento contará con el debut Olivia Pérez, una de las primeras estudiantes de la escuela, como DJ Lady Chica.

Lee además
Subastan más de 400 artículos de las grandes estrellas del rock.  
SUBASTA

Anuncian venta de micrófono dorado de Queen, entre otros objetos de leyendas del rock
La icónica mansión del filme Home Alone. 
SUCESOS

Hallan sin vida a expropietario de la mansión de la película "Home Alone"

Su inspirador recorrido refleja el impacto transformador de una educación especializada y del apoyo integral que fomenta no solo el crecimiento académico, sino también la confianza, la creatividad y la autoexpresión. Durante el Mes de Concienciación sobre el Autismo, su regreso se convierte en un recordatorio significativo de lo que es posible cuando los niños con autismo son verdaderamente vistos, apoyados y motivados a brillar.

"Como mamá de Olivia, este momento lo es todo", expresó Karina Pavone, miembro de la junta directiva de STARS Autism Schools Foundation. “Verla regresar al mismo lugar que ayudó a formar sus primeros pasos, ahora debutando como DJ Lady Chica, es profundamente emotivo. STARS creyó en mi hija desde el principio, y este momento es prueba de lo que es posible cuando a todos los niños se les brinda la oportunidad de crecer, expresarse y ser celebrados por quienes son", comentó.

Por su parte, la doctora Eglee Nuñez Sancristobal, fundadora y directora de STARS Global Preparatory manifiesta que Olivia es un reflejo del trabajo de la fundación.

“El recorrido de Olivia refleja lo que siempre hemos creído en STARS: que cada estudiante con autismo tiene la capacidad de crecer, desarrollarse y compartir sus talentos únicos con el mundo cuando recibe el apoyo adecuado. Su debut en este evento es más que una presentación; es un poderoso ejemplo de lo que sucede cuando la educación nutre al niño en su totalidad: académica, social y creativamente".

Evento

UnWine Under the STARS cuenta con Children’s Behavioral Intervention como patrocinador oficial.

Durante la cita, los asistentes disfrutarán de una noche inspiradora con vino, aperitivos ligeros, subasta en vivo, rifas y una exhibición de arte estudiantil, además de un open house y recorridos por la escuela que ofrecerán a la comunidad una mirada más cercana al entorno de aprendizaje especializado de STARS Global Preparatory.

El programa será copresentado por Marly Q Casanova, conferencista de TEDx en dos ocasiones, y Martica Lopez, personalidad de medios e influencer, quienes liderarán la esperada subasta en vivo de la noche.

Los fondos recaudados en UnWine Under the STARS beneficiarán el programa de autismo de STARS Global Preparatory, apoyando el camino hacia el éxito de estudiantes con autismo a través de educación especializada, enriquecimiento creativo y oportunidades significativas para aprender, crecer y desarrollarse plenamente.

Temas
Te puede interesar

Nacho: "Queremos que Venezuela vuelva a ser lo que un día fue"

Hija de Michael Jackson reacciona contra filme biográfico sobre el cantante

Aseguran que Nodal quiere concretar encuentro con Cazzu en Texas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

La Tarjeta de Oro Trump es una visa que permite a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

EEUU aprueba la primera tarjeta dorada que permite a millonarios residir en el país

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirían el futuro del hemisferio

Te puede interesar

Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026.
ENCUENTRO REGIONAL

Cumbre de alcaldes de las Américas se desarrolla en Doral con participación de unos 100 líderes municipales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen aérea de un petrolero de China.
MEDIDA

EEUU prorroga exención marítima tras dispararse la venta de petróleo estadounidense

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
SUCESIóN

Justicia de EEUU abre camino para el nuevo presidente de la Reserva Federal