Nacho: "Queremos que Venezuela vuelva a ser lo que un día fue"

MIAMI.- Unión, cultura e idiosincrasia, así define Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza al nuevo disco que marca el regreso del dúo que conquistara el cariño y la aprobación del público internacional.

Se trata del álbum “más venezolano” en la trayectoria de ambos y que motivó el reencuentro de Chyno y Nacho en el estudio de grabación.

Radio Venezuela incluye 19 canciones, entre ellas 15 colaboraciones con artistas venezolanos que sumaron sus voces desde diferentes latitudes.

Te extraño, Momentos, Na’Guará de linda o Dónde estás son algunos de los temas incluidos en el álbum, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales, y en el que participan Danny Ocean, Rawayana, Elena Rose y el dúo Mau y Ricky, entre otros.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó a través de Zoom con Nacho sobre este material discográfico, considerado el más ambicioso de su carrera y con el que vuelve a sus raíces.

- ¿Qué emociones provocó este álbum durante el proceso creativo?

Es un disco compilatorio de esos artistas nacidos en Venezuela que hoy están brillando. Esa fue una de las grandes motivaciones, mostrar unión, apoyo y aprovechar para internacionalizar nuestra jerga, nuestra cultura.

Cuando iniciamos no existía un montón de cosas, incluso, este medio por donde nos estamos comunicando. Uno tiene que ser uno mismo, uno puede decir muchas cosas, pero las acciones tienen que representar las intenciones. Entonces, con esta acción quiero demostrarles, no solamente a los venezolanos, que cuando te unes, todos remando en la misma dirección, puedes lograr cosas maravillosas. Y creo que hay países como Venezuela, Ecuador, Perú, Chile o Argentina, que lo tienen muy claro.

Este disco es un ejemplo de lo que puedes lograr desde tu propia cultura, tu propia creencia. No es dejar de admirar todo lo demás, de dejar de aprender o culturizarnos. Es mostrar lo que tenemos al público de Venezuela que está esparcido. Creo que ya hay nueve millones de venezolanos regados por el mundo. Es demostrarle que lo que se hace en casa tiene calidad. Los artistas venezolanos deberían poder venir a su país y tener un mercado principal, que es el país donde nacieron, por derecho, deberían tener esa oportunidad.

- Pero sabemos por qué muchos no van, desafortunadamente

Yo creo que este disco también es parte de ese propósito. Estamos viendo cambios dentro del país en todos los ámbitos. Y creo deberíamos tener la oportunidad, porque puedo hablar de Danny Ocean, que llegó a 30 millones de oyentes en plataformas digitales. Es el primer venezolano en superar el billón de streams (descargas) en sus últimos tres discos. Es el primero en lograr esta hazaña. Puedo hablar de las cosas maravillosas que está haciendo Elena Rose. Pero la verdad es que todo lo que hemos logrado ha sido fuera de nuestras fronteras.

- ¿Te sientes optimista en cuanto al futuro de Venezuela?

Cuando eres una persona o una nación que tiene a Dios en el corazón, tienes la intención de convertirte en una mejor versión de ti mismo, empieza energéticamente a suceder algo que pone todas las cosas en marcha. Todo progresa en positivo. Y yo creo en esa promesa. La gloria postrera será mayor que la primera. Los mejores tiempos para Venezuela están por venir. Y creo que todo va a cambiar para bien, en cualquier rubro, y por supuesto que, en el nuestro, que es el entretenimiento y la música. Todo lo que viene va a ser maravilloso. Este disco, Radio Venezuela, es parte de esa apertura, de eso que queremos demostrar y de ese punto al que queremos llegar.

Hay muchos artistas internacionales viniendo a tocar en Venezuela y eso nos encanta. Queremos que siga creciendo el entretenimiento y que Venezuela vuelva a ser lo que un día fue: meca del entretenimiento en Latinoamérica, sobre todo, en espectáculos en vivo; un trampolín para artistas a nivel mundial que venían para acá.

- ¿Cómo fue la experiencia de volver a trabajar juntos, y en medio de la recuperación de Chyno?

Fue muy lindo. La verdad es que para nosotros no es difícil acoplarnos. Siempre, incluso en momentos difíciles, cuando estábamos en la tarima. Hoy lo entendemos y lo honramos más que nunca. Siempre despertamos, en esa unión, una magia que conectaba muchísimo y que aun conecta con el público. Siempre que estamos juntos en tarima es una energía indescriptible. Por encima de que hubiésemos tenido malos momentos, como todas las amistades y las hermandades, hay momentos de encuentro y de desencuentro. Yo creo que Dios nos permitió vivir tantas cosas para llegar a este punto de nuestra vida y que pudiéramos valorar realmente lo que es nuestro dúo y lo que construimos juntos, sobre todo, la amistad que tenemos. Entonces, nunca es difícil para nosotros volver a acoplar, pero mi compañero ha venido de procesos más difíciles, pero él vino impecable, con la misma interpretación de cuando nuestros mejores momentos.

Ha sido maravilloso encontrarnos, compartir anécdotas, vivencias que nos tocó pasar de manera personal y poder aprender de eso. Cada vez que nos juntamos, hay risa, aprendizaje, son buenos tiempos.

- ¿Qué viene después de este disco para Chyno y Nacho?

Acabamos de terminar el álbum hace poco y fue un proceso súper exhaustivo, fue bastante agotador. Ha sido un verdadero descubrimiento trabajar con artistas venezolanos. Y yo apoyo a mis colegas de todos lados. Pero creo que los artistas venezolanos tienen una gran peculiaridad: están muy bien preparados, a nivel académico, de léxico, de cultura, musicalmente hablando todos tocan instrumentos, producen, manejan programas de grabación. Fue impresionante, porque he trabajado con colegas que tiene ciertas destrezas, sobre todo en lo urbano, que no manejan esa cantidad de talentos.

Los que nos acompañan en este álbum están en el top 10 de los más escuchados y que más impacto han causado. Danny Ocean es un tipo extremadamente perfeccionista. Elena Rose… y el aura que trae, su conocimiento espiritual. Fue maravilloso trabajar con todos por el nivel de talento. Como productor, puedo decir que es lo mejor que he hecho.

Antes de que nosotros diéramos este paso, yo había firmado una gira por Europa este año. Entonces, cualquier presentación en vivo, tenemos que hacerlo yo viajando, tocar y volver a montar en un avión de regreso a Europa. Pero en 2027 estaremos girando por todo el mundo promocionando el disco.

- ¿Por qué titulan este álbum Radio Venezuela?

Porque si hubiera una estación de radio que solamente tocara artistas venezolanos, yo supongo que los primeros 14 que tocarían serían los 14 que están acompañándonos en este disco. Entonces, estamos siendo un puente para que todos esos artistas converjan en una misma estación, por eso quisimos ponerle Radio Venezuela.

Es una cuestión que evoca añoranza, porque nos criamos con la radio y la amamos. Y para nadie es un secreto del alcance de las plataformas digitales, pero añoramos la vida radial. Y nosotros, como estación de radio, queremos poner a sonar a todo el mundo. Si tuviera que definirlo en tres palabras, serían: unión, cultura e idiosincrasia.