Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia en Spotify

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Taylor Swift agrega otro logro a su currículum. Spotify celebró su 20.º aniversario revelando los artistas, canciones y álbumes más reproducidos de todos los tiempos. Swift, de 36 años, encabeza la lista de artistas con más reproducciones en la historia de la plataforma.

La cantante de Opalite cuenta actualmente con más de 101 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que la convierte en la sexta artista más popular del mundo en la plataforma.

Lista

El segundo artista más escuchado de todos los tiempos en Spotify es Bad Bunny, seguido de Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezó la lista de los álbumes más escuchados de todos los tiempos en Spotify con su lanzamiento de 2022, Un Verano Sin Ti. The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, ocupó el segundo lugar con Starboy.

÷ (Deluxe) de Ed Sheeran se ubicó en tercer lugar en la lista de álbumes, seguido de SOUR de Olivia Rodrigo en cuarto lugar y After Hours de The Weeknd en quinto.

Las cinco canciones más reproducidas de todos los tiempos en Spotify son Blinding Lights de The Weeknd, Shape of You de Ed Sheeran, Sweater Weather de The Neighbourhood, Starboy de The Weeknd y Daft Punk, y As It Was de Harry Styles.