Joven venezolano quiere ser influencer de las causas sociales

“Yo no esperaba la receptividad de la gente en las redes sociales. Simplemente quería unir el mercadeo -que es algo que siempre me ha apasionado- con mis ganas de ayudar. Y así surgieron los retos virales que he venido impulsando. Siempre anhelé que la gente quisiera replicar estos challenges con las personas más necesitadas de su propia comunidad, pero nunca pensé que el alcance iba a ser tan grande”, dijo el joven sobre los inicios del proyecto Manuel Conecta, lanzado durante el mes de febrero del pasado año, y que en plena pandemia lo consolidó como uno de los pocos influencers y motivadores que salieron a la calle a ayudar a los más pobres en momentos en los que el mundo entero vivía en confinamiento.

“La idea era crear conciencia y mostrarle a la gente que si ellos estaban deprimidos por tener que estar encerrados en casa, se podrían imaginar cómo lo estaban pasando quienes ni siquiera tenían un hogar donde confinarse”, dijo Manuel a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Buscando despertar conciencias

Manuel Alejandro Núñez reconoce que sintió miedo cuando comenzó a subir a las redes los videos de ayuda, incluso, recuerda que le dijeron que estaba loco, y tuvo temor de lo que la gente pudiese pensar.

“Este tipo de temas relacionados con la ayuda al prójimo y con las personas que viven en situación de calle son un poco tabú, pero asumí el riesgo de mostrarlo porque qué mejor que utilizar las redes sociales para cambiar esa mentalidad, y poner de moda la ayuda social gracias a estas plataformas”, dijo Manuel, quien busca las historias, las graba, las edita y las sube cada día a sus redes sociales.

“Hoy recibo más de 300 mensajes diarios de personas compartiendo sus historias y de otras buscando ayudar, por eso digo que esto ya se convirtió en un movimiento, y mi anhelo es que siga creciendo y poder derribar fronteras”, afirmó Manuel, quien ha adquirido fama porque no solo solidariza con quienes más lo necesitan, sino que comparte profundos testimonios de vida, para que la próxima vez que alguien vea a un vagabundo en la calle, no tenga miedo de tenderle una mano.

Motivando a celebridades

Si el contenido vacío y sin sentido causa sensación y se puede viralizar en las redes sociales, ¿por qué no poner de moda la ayuda social?

Bajo esta premisa Manuel Alejandro Núñez une fuerzas con influencers de Miami como Marko, la actriz y presentadora mexicana Patricia Manterola, y el reguetonero Justin Quiles, por mencionar algunos rostros que actualmente apoyan sus iniciativas y lo ayudan a viralizar su contenido.

“Quiero que se ponga de moda ser un influencer de ayuda. Y la mejor manera de hacerlo es que la gente pueda unirse a los retos, los suba a las redes, y me ayude a compartir y a poner de moda la labor social”, finalizó.

Si desea conocer más acerca de Manuel Alejandro Núñez, visita www.manuelconecta.com o su perfil en Instagram @manuelconecta.