“No me quedó otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya es mayo y 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, afirmó el sujeto del video, en el cual, a diferencia del look de Juan Gabriel, no tenía cabello. De hecho, el supuesto cantautor aparecía calvo, más obeso y un poco más viejo.

“Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más (…) Envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad”.

Entre las supuestas razones de su ausencia, el Juan Gabriel del video mencionó cierta presión ‘política’ en su país natal.

Sin embargo, Guillermo Pous, abogado de la familia del artista, salió al paso a las especulaciones y aseguró que el hombre del video no es más que un producto de las maravillas de la tecnología: el Juan Gabrielque brinda el mensaje es una deepfake.

No se conoce, eso sí, la identidad de la persona que prestó su rostro original para que se montara el del cantante.

El deepfake utiliza tecnología de reemplazo de rostros para poner caras de celebridades en cuerpos distintos. Asimismo, mimetiza los gestos del original para que quede como una copia.

Pous derrumbó este nuevo capítulo de la teoría conspirativa durante una charla en el programa radial de Javier Poza, en México.

“En realidad no es un imitador... es una aplicación en la que se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, aseguró el abogado, quien, además, descartó que la familia del cantante vaya a tomar medidas legales al respecto.