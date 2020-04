Ahijado de Juan Gabriel lanza "Mañana", canción alentadora

“Me encanta escribir canciones. Sentía que sería muy bueno compartir, a través de una canción, un mensaje de optimismo en momentos difíciles. Quería escribir una canción alentadora que hablara de un mañana mejor. Y aunque tiene un mensaje sencillo, siento que llega para alegrar el corazón. Fue como terapia escribir lo que sentía. Siento que este mensaje puede dar la esperanza de no olvidarnos que vendrán cosas mejores a nuestras vidas. Todo fue hecho con una gran motivación de sacar una canción especial”, expresó Santiago Alberto a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Hay que vivir cada día con gratitud y apreciar a la familia, los amigos y a todos en general, porque nunca sabes que puede pasar al día siguiente”, agregó.

Para quien convivió con los consejos de alguien como Juan Gabriel, sería imposible no conservar una actitud optimista ante la vida aun enfrentando las peores situaciones. Por eso, Santiago Alberto insta a seguir el ejemplo de quien fuera su padrino y mentor: el Divo de Juárez.

“Él fue un ejemplo de que siempre hay una manera de seguir adelante en los momentos malos y buenos. Tuvo épocas muy difíciles en su vida desde niño y salió adelante manteniendo su fe y esperanza de que nada le rompería sus sueños. Es un tiempo difícil para todos, pero tenemos que seguir el ejemplo que él nos dejó, de mantener esa actitud positiva de que podemos salir de momentos difíciles y seguir adelante persiguiendo nuestros sueños”, expuso el artista.

“Me gustaría saber que hubiera dicho de todo esto, porque él era muy sabio. Sé que extrañaría mucho a su público si no pudiera hacer presentaciones en estos tiempos. Él haría todo lo posible por ayudar, era muy bondadoso. Su música vive y nos ayuda, nos da alegría, positivismo. Hay algo especial en sus canciones que ayuda a la gente en momentos difíciles, sé que muchos disfrutan de su música”, agregó.

Para dar forma a Mañana y aportarle diversidad, Santiago Alberto convocó a sus colegas en la música, quienes respondieron desde la distancia con la ayuda de la tecnología.

“Invité unos de mis amigos músicos para participar, porque cada uno de ellos tiene un sonido especial, sentí que era perfecto para incluir en la canción. Grabé la mayoría de los instrumentos, pero hay algo bonito de tener el sonido de diferentes músicos que una persona sola no puede igualar. Cada uno de ellos trae algo especial a la canción. Siento que esa combinación de diferentes músicos le da más sabor y vida a la canción. Fue muy divertido colaborar. Gracias a la tecnología, fue posible grabar desde nuestras casas”, contó.

El desierto de Nuevo México fue el escenario del videoclip tema, en el que la madre de Santiago Alberto fungió como directora.

Embed

“Mi mamá vive a las afueras de Albuquerque, en Nuevo México donde es puro desierto. Grabamos el video en un lugar cerquita a la casa, adonde nos gusta ir a caminar, a veces, y es solitario. Grabamos allí porque no hay nadie. Fue una experiencia bonita de trabajar juntos en este proyecto. ¡Mi madre, Ángeles, hizo la cámara!”, dijo.

“Estoy pasando la cuarentena muy bien con mi madre, mi papá vive a una hora y media de aquí. Hablo con él todos los días por teléfono, ojalá pueda visitarlo muy pronto. Siempre he estado muy unido con mis padres, soy único hijo”, agregó.

Cuando termine el confinamiento, Santiago Alberto retomará un proyecto que tuvo que poner en pausa.

“Voy a empezar a grabar con un productor que admiro muchísimo, es uno de los más grandes en la industria musical”, anticipó, sin revelar más detalles.

“También quiero ver en persona a quienes no he podido ver en estos tiempos. Extraño a la otra parte de mi familia y a mis amigos que no puedo visitar ahora. Lo bueno es que puedo estar en contacto con ellos por muchos medios gracias a la tecnología”.