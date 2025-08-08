Blake Lively dice que Justin Baldoni filtró su declaración a la prensa

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

MIAMI.- La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni crece. La actriz ha acusado al director de filtrar detalles de su declaración a la prensa sensacionalista, una acción que el juez que lleva el caso prohibió en meses pasados. Sin embargo, el equipo legal de Baldoni rechaza los señalamientos.

En una moción del 4 de agosto, Lively argumentó que historias sensacionalistas de TMZ y Daily Mail, que incluían fuentes anónima, fueron filtradas por el equipo de Baldoni para crear un circo mediático entorno a su declaración y promover la idea de que fue un dramático enfrentamiento cara a cara entre las celebridades.

Los abogados de Justin, en una presentaron judicial llevada a cabo el 6 de agosto, aseveraron que la acusación de la actriz no tiene fundamentos.

"(Lively) alega que 'también parece que los demandados de Wayfarer filtraron inmediatamente detalles de la declaración a la prensa sensacionalista'. No cita ninguna prueba. Esto no sorprende, ya que no existe ninguna".

Como respuesta, los abogados insinuaron que las filtraciones pudieron ejecutarse desde el entorno de la protagonista de Gossip Girl.

"La Sra. Lively tampoco explica por qué dicha 'filtración' no pudo haber provenido de ella, su esposo (Ryan Reynolds), sus múltiples abogados, el personal legal o administrativo del bufete que la representa (cuya oficina exigió que organizara la declaración), o el personal de catering empleado por ellos que sirvió el almuerzo", reza el documento al que tuvo acceso People.

Asimismo, los litigantes rechazaron que la presencia de asistentes en la declaración fuera contraproducente. “Dejando de lado la identidad de la culpable, las identidades de los asistentes a su declaración no son noticia porque todas las partes tienen derecho a asistir a todas las declaraciones”.

Reacción de Lively

Por su parte, el equipo de Lively dijo a People que están satisfechos con la declaración de la actriz.

"Estamos muy satisfechos con el resultado de su declaración y ahora esperamos poder tomar declaración a Justin Baldoni y a cada uno de los coacusados en breve".

"El testimonio de la declaración jurada es confidencial por una buena razón: constituye prueba en un proceso legal y está sujeto a objeciones y normas probatorias. Los jurados no solo reciben transcripciones de las declaraciones para leer en casa, sino que escuchan el testimonio presentado en el juicio bajo la supervisión de un juez".