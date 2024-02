Julián Gil da la bienvenida a su nieto con conmovedor mensaje en Instagram

"Bienvenido, Oliver. Soy el papá y abuelo más feliz del mundo. Eres una campeona hija mía, Nicolle Gil. Íñigo, felicidades, papá. Serás el bebé más amado", escribió Gil.

"Oliver: y así fue la aventura de cómo tu abuelo le dijo a tu mami que sí lo iba a lograr… llegar a estar ahí para ustedes cuando llegaras a este mundo. No puedo explicar la sonrisa de Nicolle cuando lo escuchó, su papá iba a estar ahí para ella. Como ella y tu papá estarán ahí para ti. Bienvenido, ¡mi aceituna hermosa!", reza el texto que acompaña un video del momento en el que Julián llama a su hija para decirle que ya estaba en camino a reencontrarse.

Lucha por la paternidad

De esta manera, Gil demuestra que haría lo que fuera por estar siempre con sus hijos, algo que ha manifestado en diferentes oportunidades, sobre todo cuando se trata de hablar del pequeño Matías, con quien no puede tener contacto pues la actriz venezolana Marjorie De Sousa tiene la custodia completa del niño de siete años.

El 27 de enero, Gil compartió un video de su hijo recién nacido y escribió: "Así te recuerdo Mati… Feliz y risueño. De los pocos días juntos hijo. Feliz cumpleaños ya son 7… Dios te bendiga".

En 2020, tras una polémica separación y tres años de disputa legal sobre el pequeño, el actor perdió la patria potestad del menor.

En noviembre de 2023, el actor hizo nuevamente un llamado a no normalizar que los niños crezcan ajenos a compartir con sus progenitores sin motivos válidos, a su juicio.

"Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal. Seguramente tras estas declaraciones, pasarán 10 o más años o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por si mismo y tomar decisiones".