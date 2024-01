Julián Gil envía mensaje de feliz cumpleaños a su hijo a través de Instagram

En los videos se puede ver a Mati abriendo los ojos con asombro al escuchar la voz de su padre. También se percibe la voz del intérprete catándole y hablándole al pequeño, mientras este le regala una sonrisa.

"Feliz cumpleaños ya son 7… Dios te bendiga", culmina el sencillo pero cargado escrito que una vez más evidencia el deseo de Gil de poder ser parte de la vida de su hijo, un clamor que le ha hecho en reiteradas ocasiones a la venezolana.

Seguidores, amigos y familiares comentaron la publicación para desearle al pequeño un feliz cumpleaños, al tiempo que algunos criticaron la posición de la también modelo por separar a Julián y a Matías.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil)

Paternidad desde la distancia

En noviembre, Matías debutó en el programa Hoy de Televisa cantando junto a su madre el villancico navideño Regalo de Amor y Paz.

Sin embargo, Julián Gil cuestionó el hecho y alegó que el mejor regalo de amor y paz que podría recibir tanto él como Matías es que se les permita compartir y conocerse mutuamente.

"¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión", reza el escrito del actor que acompaña a una foto del él junto a su hijo cuando estaba recién nacido.

Agregó que quizá su crítica le siga perjudicando sobre la custodia de su hijo, pero hizo un llamado a no normalizar que niños crezcan ajenos a compartir con sus progenitores sin motivos válidos, a su juicio.

"Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal. Seguramente tras estas declaraciones, pasarán 10 o más años o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por si mismo y tomar decisiones", concluyó.