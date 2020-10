Julián Gil pierde batalla legal por su hijo Matías

“Ganó Marjorie, [ella] tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir”, informó la colombiana. “Legalmente Julián Gil no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde [el niño] pueda viajar”, y continuó. “Marjorie es la encargada de decidir sobre la vida de Matías, eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño”, informó Tanya Charry, reportera de El gordo y la flaca (Univisión).