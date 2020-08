Marjorie De Sousa estrena la canción "Morenito de amor"

Embed

El tema fusiona varios de los sonidos de moda que transporta y hacen disfrutar de la energía del baile.

Morenito de amor es una invitación a dejar fluir y para Marjorie de Sousa es un tema que la cautivó desde la primera vez que lo escuchó y en él ha plasmado la alegría que le contagia la música.

La canción se grabó en México bajo la producción de Gabriel Gurmeitte y José Iván Martí, acompañados de músicos que lograron fusionar todos esos sonidos en uno y hacer de Morenito de amor un espectacular tema.

"Me siento feliz y plena de poder hacer lo que me gusta, de nunca quedarme con las ganas, de apostar por mis sueños y afortunada de poder compartirlos con mi público, con mis fans, con la gente que me ama, por ellos vivo, por ellos sigo aquí superándome cada día. Gracias a Dios por sus infinitas bendiciones, espero les guste", afirma la artista y modelo de origen venezolano Marjorie de Sousa, quien en los últimos tiempos ha estado involucrada en una disputa legal contra el actor Julián Gil por la custodia de Matías, el hijo que tienen en común.

Morenito de amor ya está disponible en todas las plataformas digitales.