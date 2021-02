Julián Gil se afeita y se corta el pelo después del Covid-19

En el audiovisual, primero se observa a un Julián Gil-si se quiere- desaliñado, con el cabello más largo de lo habitual y una barba descuidada.

No obstante, una vez que el peluquero termina su trabajo, su aspecto es otro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil)

"Ya listo y entero gracias a Dios y feliz de poder volver al foro y seguir dándole vida a Carlos Iturbide ya falta poco para nuestro estreno de Q le pasa a mi familia el 22 de febrero por Canal de las Estrellas", escribió Julián Gil en la leyenda del video.

El 20 de enero, el actor le contó a sus seguidores cómo se encontraba después de haber contraído la enfermedad.

"Me tocó. No sé cómo, cuándo, ni dónde me contagié (...) Pasé unos primeros días muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre", dijo el actor. "Me vi muy mal", expresó tras sufrir serios problemas pulmonares.