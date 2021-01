Marjorie De Sousa y Julián Gil celebran los 4 años de Matías

"Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar. Contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que que eres mi felicidad. Por ti todo mi amor, para ti siempre todo. Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón. El que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis formas de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que esté, me siente y me cuida. Para ti siempre deseo un mundo lleno de posibilidades infinitas de amor, de todo lo hermoso que Dios le puede dar a un corazón tan bonito como el tuyo. Mati gracias por tanto caminos difíciles‍, pero que al final siempre terminan llenándonos de muchas carcajadas. Te amo infinito mi amor bonito", dedicó la actriz, quien además compartió una serie de fotos en las que muestra sus diferentes etapas como madre.

Mientras que el actor Julián Gil compartió una fotografía en la que aparece junto a Matías recién nacido.

"Feliz cumple, Mati. Muchas bendiciones, hijo. Cuatro añitos", escribió el intérprete, de 50 años.

Marjorie De Sousa y Julián Gil han mantenido una disputa por la custodio de Matías.

Hace aproximadamente nueve meses, la actriz venezolana divulgó un comunicado en el que afirmó que había iniciado un proceso legal en contra de Julián Gil para quitarle la patria potestad de Matías.

Luego Julián Gil mostró en sus redes sociales la sentencia que establece que había perdido la patria potestad de Matías Gregorio.