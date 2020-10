¿Julián Gil y Valeria Marín están comprometidos?

"Una experiencia del más allá. Qué rico es poder vivirla contigo, mi @valmarin_r. Seguimos coleccionando momentos...", escribió Julián Gil en una de las publicaciones en las que la pareja se muestra muy unida y en la que ella le respondió: "siempre".

En otro post, Gil se vale de su humor para retratar otro de los momentos sentimentales. "Lo nuestro es amor a primera risa", comentó el actor.

Ver esta publicación en Instagram Lo nuestro es amor a primera risa.❤️ @valmarin_r @sultan_carpets Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 6 de Oct de 2020 a las 5:18 PDT

A estas publicaciones se suma un video en el que Julián Gil aparece arrodillado mientras le toma la mano a Valeria.

"Al fin pude arrodillarme... @valmarin_r fue mi cómplice, que conste", escribió el actor.

"Sé que estás nerviosa y que esta posición me puede comprometer mucho... Quiero aprovechar que estamos en u sitio mágico, con un carro que siempre he soñado, con un atardecer hermoso... y quería decirte que después de tantos meses de sacrifico y dolor ya puedo estar arrodillado hacia ti. Quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y me puedo arrodillar... después de un mes estoy perfecto", bromeó Julián Gil.