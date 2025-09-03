miércoles 3  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Jurado absuelve a Cardi B en demanda civil

Un jurado desestimó la acusación de la demandante Emani Ellis, quien señaló a Cardi B, entonces embarazada, de agredirla

Cardi B.&nbsp;

Cardi B. 

AFP

LOS ÁNGELES.- Cardi B fue absuelta de agresión este martes en un juicio civil por 24 millones de dólares en el que la estrella fue acusada de arañarle la cara a un agente de seguridad.

En la audiencia en Los Ángeles la semana pasada, el artista de WAP lució diferentes pelucas y protagonizó discusiones con abogados y otros momentos que se volvieron virales en las redes.

Lee además
Paramount apuesta por adaptar Call of Duty al cine
CINE

Paramount apuesta por adaptar "Call of Duty" al cine
Marjorie de Sousa.
FAMOSOS

Marjorie de Sousa reacciona con calma a acusaciones de Julián Gil

Un jurado desestimó la acusación de la demandante Emani Ellis, quien señaló a la cantante, entonces embarazada, de agredirla cuando iba camino a una cita médica en Beverly Hills en 2018.

Ellis, una mujer negra, había afirmado que Cardi B le gritó insultos raciales, escupió sobre ella y le arañó la cara con uñas largas durante el altercado.

La estrella de No Limit, ahora de 32 años, le dijo al tribunal que Ellis se había acercado agresivamente tratando de grabarla con un teléfono mientras entraba al consultorio médico.

"En ese momento, (Cardi B) tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos", dijeron sus abogados en el tribunal.

Los dijeron abogados que Ellis intentó intimidar a la artista en lo que se transformó en una pelea verbal cargada de insultos, antes de que el personal del consultorio médico interviniera.

El jurado desestimó la demanda de indemnización. Tras el veredicto, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que nunca había atacado a Ellis.

"Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer", dijo.

"Con eso dicho, esta vez voy a ser amable", dijeron a los periodistas.

"Pero la próxima persona que intenta hacer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar y voy a hacer que pague".

"Nunca piensen que me van a demandar y que voy a llegar a un acuerdo y simplemente darles dinero porque eso no va a suceder", dijo la artista.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alejandro Sanz sorprende al pasear de incógnito en Puebla

Captan a Antonio de la Rúa disfrutando concierto de Shakira en México

Gérard Depardieu vuelve a ser juzgado por las autoridades francesas por violación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Por DANIEL CASTROPÉ
Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

Philip J. Smith
FLORIDA

Depredador sexual convicto cae en trampa policial tras intentar reunirse con un menor

En EEUU, el ICE bajo la administración de Donald Trump ha alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares.
EEUU

Tribunal de Apelaciones impide uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro