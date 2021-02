Jurado de Berlinale, compuesto por ganadores del Oso de Oro

Entre ellos, figuran el iraní Mohammad Rasoulof, galardonado en 2020 por "There Is No Evil"; el israelí Nadav Lapid ("Sinónimos", 2019); la rumana Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018); la húngara Ildikó Enyedi ("On Body and Soul", 2017); el italiano Gianfranco Rosi ("Fire At Sea", 2016) y la bosnia Jasmila bani ("Grbavica", 2006).

"Estos seis directores no solo expresan diferentes formas de hacer películas intransigentes y de crear historias valientes, pero también representan una parte de la historia de la Berlinale", afirmó en un comunicado el director artístico del certamen, Carlo Chatrian.

La 71ª edición de la Berlinale se celebrará en dos partes: del 1 al 5 de marzo se llevará a cabo una competición en línea y se otorgarán los premios, como el Oso de Oro; y del 9 al 20 de junio se llevarán a cabo proyecciones abiertas al público, en principio en salas y al aire libre. En este segundo periodo también se entregarán los premios físicamente.