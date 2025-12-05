viernes 5  de  diciembre 2025
Justin Baldoni admite haber hablado con Blake Lively de su circuncisión

De acuerdo a nuevos documentos legales, Baldoni también acusó a Blake Lively de hacerse la víctima, alegando que era una estrategia muy común en Taylor Swift

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Cindy Ord
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Detalles de una conversación privada entre Justin Baldoni y Blake Lively están surgiendo en documentos judiciales recientemente revelados. De acuerdo a declaraciones obtenidas por People, Baldoni visitó el apartamento de Lively en Nueva York en diciembre de 2022, una visita en la que, supuestamente, surgió el tema de su circuncisión.

Durante la declaración del actor en octubre, el abogado de Lively, Michael J. Gottlieb, interrogó a Baldoni sobre la conversación y le preguntó si había hablado sobre la posibilidad de circuncidar al bebé de Lively, quien se encontraba embarazada de su hijo.

Ante esta interrogante, el actor respondió afirmativamente, añadiendo que Lively nunca le preguntó directamente sobre el tema.

Posteriormente, Gottlieb presionó para obtener detalles sobre quién estaba presente durante el intercambio.

"Había gente por todas partes. El Sr. Reynolds entraba y salía de la conversación. Creo que tenía dos niñeras. Sentí como si hubiera una empleada doméstica allí. Su asistente caminaba por ahí. Creo que tenía dos asistentes allí. Ella y yo estábamos sentados en el sofá, pero había gente por todas partes", dijo Baldoni.

También le preguntaron si alguna vez había compartido información sobre sus genitales con otros compañeros de trabajo, a lo que respondió de forma negativa.

En la demanda enmendada de Lively, presentada en enero, la actriz amplió las acusaciones anteriores, afirmando que era una de las dos mujeres a las que Baldoni había hecho sentir incómodas en el set de grabación de It Ends With Us.

La demanda afirmaba que Lively se sintió perturbada por el hecho de que Baldoni describió sus propios genitales, entre otras afirmaciones.

"El manual de Taylor Swift"

En la misma la declaración, Baldoni acusó a Blake Lively de hacerse la víctima, alegando que era una estrategia muy común en Taylor Swift, vieja amiga de la actriz.

Estas acusaciones salieron de mensajes que envió el actor a sus amigos entre finales de 2023 y principios de 2024.

"Si no promociona la película, puede filtrar que soy una mala persona o que se sintió insegura conmigo y todo lo que sabe sobre mí. Entonces ella es la víctima. Es el manual de Taylor Swift. Así que puede pedir lo que quiera, porque sabe que yo sé", escribió en su momento.

Al ser preguntado sobre el texto, Baldoni explicó que la influencia de Lively en Hollywood lo hacía sentir como pequeño en la industria.

"Estás tratando con una titán como la Sra. Lively y algunas de las personas más poderosas del mundo, que son sus mejores amigos. Creo que es muy razonable, especialmente en este momento, preocuparse por lo que es posible y lo que no", respondió en su defensa.

La publicación de los documentos judiciales se produce después de que Baldoni solicitara la desestimación de la demanda de Lively por acoso sexual y represalias. En una moción del 4 de diciembre, el equipo de la actriz la calificó como su último intento por evadir la responsabilidad por el ambiente hostil.

El juicio está programado para marzo de 2026 en Nueva York.

